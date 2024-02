Apple und Qualcomm haben ihre 5G-Partnerschaft verlängert. Der Chip-Hersteller hat im Rahmen der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen bestätigt, dass man Apple bis mindestens März 2027 mit Modemchips beliefern wird. Dies wiederum dürfte bedeuten, dass auch bei der kommenden iPhone-Generation 5G-Chips von Qualcomm zum Einsatz kommen und Apples eigene 5G-Chips vorerst nicht verbaut werden.

Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an eigenen 5G-Modemchips arbeitet. Dies würde den Vorteil mit sich bringen, dass Apple bei dieser Komponenten nicht von Qualcomm abhängig ist. Zuletzt hieß es jedoch des öfteren, dass es bei der Entwicklung eigener 5G-Chips zu Problemen und Verzögerungen kommt. Von daher setzt Apple weiterhin voll und ganz auf Qualcomm.

Ende letzten Jahres berichtete unter anderem Mark Gurman von Bloomberg, dass Apples 5G-Chips auf Ende 2025 oder 2026 verschoben wurde und es möglicherweise zu weiteren Verzögerungen kommen könnte. Zwischenzeitlich hieß es, dass Apple ab diesem Jahr auf eigene 5G-Chips setzen wird. Von diesem Plan ist man nun vermutlich noch ein paar Jahre entfernt.

In an also not surprising development, on the @Qualcomm call, it was mentioned:

„Apple exercised its unilateral option to extend its global patent license agreement for an additional two years, taking the existing agreement through to March 2027“

— Ben Bajarin (@BenBajarin) January 31, 2024