Seit mehreren Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Es gab jedoch bereits mehrere Hinweise darauf, dass sich die geplante Einführung verzögern wird. Apples ehrgeiziges Projekt stößt laut Bloomberg weiterhin auf Verzögerungen, die den Zeitplan weit über die ursprünglichen Schätzungen hinausschieben.

Rückschläge bei Apples Modem-Entwicklung

In einem großen technologischen Vorhaben erwarb Apple im Jahr 2019 das Smartphone-Geschäft von Intel mit dem Ziel, ein eigenes 5G-Modem zu entwickeln, das die Modems von Qualcomm im iPhone und anderen Geräten ersetzen soll. Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, steht dieses Projekt jedoch vor zahlreichen Herausforderungen.

Ursprünglich sollte das Modem im Jahr 2024 auf den Markt kommen, jetzt rechnet Apple damit, dass es Ende 2025 oder Anfang 2026 fertig sein wird. Diese Verzögerung ist auf verschiedene technische Hürden zurückzuführen, darunter Probleme mit dem Programmcode von Intel, Schwierigkeiten bei der Integration von Funktionen und die Notwendigkeit, die Verletzung von Qualcomm-Patenten zu vermeiden.

Die Entwicklung des Modemchips von Apple befindet sich laut dem Bericht immer noch in einem frühen Stadium. So unterstützt beispielsweise eine in der Entwicklung befindliche Version die fortschrittliche mmWave-Technologie noch nicht.

Apples Vorstoß in die Modementwicklung folgt auf eine angespannte Beziehung zu Qualcomm. Streitigkeiten über Lizenzgebühren und Technologiekosten veranlassten Apple, nach Alternativen zu suchen, was zu einer kurzlebigen Partnerschaft mit Intel für die Chips des iPhone 11 führte. Da Intel jedoch nicht in der Lage war, Apples Standards für die 5G-Technologie zu erfüllen, war Apple gezwungen, seine Rechtsstreitigkeiten mit Qualcomm beizulegen und deren Chips wieder einzusetzen.

Trotz der Verzögerungen ist Apple nach wie vor fest entschlossen, Modems selbst zu entwickeln. Das Unternehmen will nicht nur einen eigenständigen Modemchip herstellen, sondern ihn schließlich in ein System-on-a-Chip integrieren. Diese langfristige Strategie zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Zulieferern wie Broadcom und Qualcomm zu verringern und Apple eine größere Kontrolle über sein Komponenten-Ökosystem zu geben.

