Ab Freitag (19. Januar 2024) können Anwendern in den USA den räumlichen Computer „Apple Vision Pro“ vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das Gerät am 02. Februar 2024. Im Vorfeld des Verkaufsstart rührt Apple – nicht ganz unerwartet – noch einmal die Werbetrommel und trägt verschiedene Argumente für Apple Vision Pro zusammen. Unter anderem macht der Hersteller am heutigen Tag auf ein neues Video-Format „Apple Immersive Video“, verschiedene Streaming- und Sport-Apps sowie auf zahlreiche Spiele aufmerksam, die direkt Anfang Februar für den räumlichen Computer zur Verfügung stehen werden.

Apple Immersive Video

Apple TV+ hat heute einen kleinen Vorgeschmack auf eine kuratierte Auswahl immersiver, einzigartiger Originals gegeben, die mit „Apple Immersive Video“ produziert wurden und zum Verkaufsstart am 2. Februar in der Apple TV App auf Apple Vision Pro verfügbar sein werden. Apple Immersive Video ist ein neues Unterhaltungsformat, das von Apple entwickelt wurde und den Zuschauer mit 180-Grad-3D-8K-Aufnahmen, die mit Spatial Audio aufgenommen wurden, in den Mittelpunkt einer Geschichte versetzt.

Konkret nennt Apple vier Beispiele:

“Alicia Keys: Rehearsal Room”

„Alicia Keys: Rehearsal Room“ ist ein intimer Kurzfilm, der den Zuschauern einen seltenen Einblick in den kreativen Prozess der Grammy-Gewinnerin bietet. Erhaltet einen seltenen Einblick in eine Probe mit Interpretationen ihrer Hits „No One“, „If I Ain’t Got You“ und „You Don’t Know My Name“.

„Adventure“

Taucht ein wie nie zuvor in die Welt der Abenteuer. Begleitet Pioniersportler bei ihren außergewöhnlichen Herausforderungen an einigen der spektakulärsten Orte der Welt. Die von Atlantic Productions stammende und von Apple Immersive Video produzierte erste Folge mit dem Titel „Highlining“ bietet einen Ausflug ins Nichts mit der Highlinerin Faith Dickey, während sie sich ihrer bisher größten Herausforderung stellt: einer gewagten Überquerung 3.000 Fuß über den atemberaubenden Fjorden Norwegens.

„Wild Life“

Erlebt einige der charismatischsten Kreaturen der Welt hautnah – und entdeckt gemeinsam mit den Experten, die sie am besten kennen, was sie einzigartig macht. Die erste Folge führt die Zuschauer in das größte Nashornschutzgebiet der Welt, wo eine ehemalige Polizei-Chefin ihr Leben der Rettung, Aufzucht und Wiederauswilderung dieser sanften Riesen gewidmet hat.

“Prehistoric Planet Immersive”

Inspiriert von den preisgekrönten Apple Original-Dokumentationen von Favreau und den Produzenten von Planet Earth, ist „Prehistoric Planet Immersive“ ein neuer Film, der die Zuschauer entlang einer zerklüfteten Meeresküste entführt, wo sich eine Flugsaurierkolonie für ein Nachmittagsschläfchen niederlässt – ein Beweis dafür alles andere als erholsam sein.

Streaming- und Sport-Apps

Anwender werden außerdem in der Lage sein TV-Serien, Filme, Sport und mehr mit Apps von Top-Streaming-Diensten herunterzuladen und zu streamen, darunter Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV , Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok und der mit dem Gewinner der App Store Awards 2023 MUBI. Benutzer können beliebte Online- und Streaming-Videos auch mit Safari und anderen Browsern ansehen.

Zum Start können Benutzer von Apple Vision Pro überall mehr als 150 3D-Filme aus den besten Studios der Welt mit bemerkenswerter Tiefe ansehen, darunter Highlights, wie z.B. Avatar: The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse und The Super Mario Bros. Movie.

Spiele

Weiter macht Apple darauf aufmerksam, das es im neuen App Store für Apple Vison Pro mehr als 1 Millionen Apps und über 250 Spiele auf Apple Arcade zu entdecken gibt.

Kurzum: Am heutigen Tag stellt Apple das Thema „Entertainment“ voll und ganz in den Mittelpunkt und bewirbt Apple Vision Pro als ideales Heimkino-System.

