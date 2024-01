Apple Vision Pro wird in den USA ab dem 2. Februar 2024 erhältlich sein, weitere Länder sollen laut Apple im Laufe des Jahres folgen. Geht es nach dem Analysten Ming-Chi Kuo, könnte der internationale Launch des Mixed-Reality-Headsets bereits diesen Sommer erfolgen.

Vision Pro ab Juni auch außerhalb der USA erhältlich?

Apple steht kurz vor der Markteinführung der Apple Vision Pro und rührt heute noch einmal die Werbetrommel für verschiedene exklusive Inhalte. Die Einführung des Mixed-Reality-Headsets ist für Apple von besonderer Bedeutung. Immerhin wird das Gerät schon jetzt als die bedeutendste Innovation des Unternehmens seit der Einführung der Apple Watch im Jahr 2015 gehandelt. Um nichts dem Zufall zu überlassen, bereitet das Unternehmen den Verkaufsstart akribisch vor.

Bezüglich der Berichterstattung hat Apple bereits ausgewählte Journalisten für Review-Events eingeladen. Der Vorverkauf des Headsets startet in den USA am 19. Januar. Fehlt nur noch die Information, wann andere Länder in den Genuss der erweiterten Realität von Apple kommen. Während sich das Unternehmen nach außen hin komplett auf den Heimatmarkt konzentriert, werden im Hintergrund schon die Weichen für eine internationale Veröffentlichung gestellt.

Bloombergs Mark Gurman nannte in dem Zusammenhang China, Kanada und Großbritannien als mögliche Kandidaten für die erste internationale Markterweiterung, gefolgt von weiteren Ländern, darunter auch Deutschland. Die erste Expansion könnte laut Kuo im Zuge von Apples Entwicklerkonferenz WWDC im Juni erfolgen. Hier will das Unternehmen auch weitere Entwicklungsdetails zu visionOS mit den Entwicklern teilen.

Apple plant, das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über den eigenen Vertrieb zu verkaufen, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Der Vorverkaufsstart der Apple Vision Pro findet am 19. Januar 2024 in den USA statt. Vision Pro startet bei 3.499 Dollar mit 256 GB Speicher.

