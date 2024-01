Langsam aber sicher bewegen wir uns auf den mit Spannung erwarteten Release von Apples Vision Pro Headset zu. Von offizieller Seite heißt es, dass es in den USA ab „Anfang 2024“ losgeht. Industrie-Experten gehen derweil davon aus, dass Apple im Februar den Startschuss geben wird. Passend zu dieser Prognose berichtet Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter, dass derzeit die letzten Vorbereitungen für den Versand an die Apple Stores laufen.

Mögliche Bekanntgabe im Laufe der Woche

Wie Gurman berichtet, wird Apple Vision Pro bereits an Vertriebslager in den USA ausgeliefert, um im nächsten Schritt die Apple Retail Stores für eine Markteinführung im Februar bestücken zu können. Folglich erwartet er, dass Apple in Kürze eine offizielle Ankündigung zum Erscheinungsdatum des Headsets machen wird, möglicherweise schon nächste Woche. Er schreibt:

„Das Gerät wird bereits in kleinen Mengen an Lagerhäuser in den USA verschickt, bevor es an die Apple Retail Stores ausgeliefert wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bis Ende Januar genügend Vorräte in den USA hat, um das Gerät im Februar auf den Markt zu bringen. Ich erwarte, dass Apple in der nächsten Woche eine Ankündigung zur Vision Pro machen wird, um das Rampenlicht von der CES zu nehmen, die am Dienstag in Las Vegas beginnt.“

Gurman wies bereits auf die umfangreichen Vorbereitungen hin, die in Apples Einzelhandelsabteilung laufen. So wurden ausgewählte Apple Store Mitarbeiter für ein Vision Pro Verkaufstraining in den Apple Park geschickt. Diese Mitarbeiter, die aus verschiedenen Stores kommen, teilen nun ihr neu erworbenes Wissen mit ihren Kollegen. Dabei hat das Apple Management für die Woche des 21. Januar erweiterte Einzelhandelsschulungen organisiert, die die Wahrscheinlichkeit einer Veröffentlichung im Februar erhöhen.

Apple plant das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über den eigenen Vertrieb zu verkaufen, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, ein personalisiertes Kauferlebnis zu schaffen und den Bedarf an einer Vielzahl von Lagerhaltungseinheiten, wie z. B. verschiedene Kopfbandgrößen und Korrekturgläser, zu berücksichtigen.

Zunächst wird Apple Vision Pro ausschließlich in den USA erhältlich sein. Apple plant jedoch, das Gerät später im Jahr 2024 auch in anderen Ländern einzuführen. Gurman nennt China, Kanada und Großbritannien als mögliche Kandidaten für die erste internationale Markterweiterung.

