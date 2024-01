Apple hatte sich im Jahr 2020 bereit erklärt, bis zu 500 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Sammelklage in den USA beizulegen, in der das Unternehmen beschuldigt wurde, einige iPhone-Modelle heimlich zu drosseln. Auf den Bankkonten derjenigen, die von der „Batterygate“-Drosselung betroffen waren und eine Entschädigung beantragt haben, wurden nun von Apple 92,17 Dollar pro Schadensfall überwiesen. Wohlgemerkt „pro Schadensfall“, was bei einigen Personen zu Auszahlungen im Gesamtwert von fast 1.000 Dollar geführt hat.

Hintergrund der Batterygate-Klage

Die unter dem Namen „Batterygate“ bekannt gewordene Kontroverse drehte sich um die Praxis von Apple, die Leistung des iPhone mit zunehmendem Alter der Akkus zu verringern. Diese Maßnahme wurde ursprünglich eingeführt, um unerwartete Abschaltungen aufgrund alternder Akkus zu verhindern. Apple führte diese Funktion im Februar 2017 in iOS 10.2.1 ein, sah sich aber der Kritik ausgesetzt, die Kunden nicht angemessen informiert zu haben. Daraufhin entschuldigte sich Apple, senkte die Kosten für den Austausch der Akkus und gab den Nutzern mehr Kontrolle über den Zustand und die Leistung der Akkus.

Details zum Vergleich und Auszahlungsprozess

Apple stimmte im März 2020 einem 500-Millionen-Dollar-Vergleich zu, streitet aber jegliches Fehlverhalten ab. Von diesen 500 Millionen Dollar gehen 310 Millionen Dollar an die Verbraucher. Das entspricht einer Auszahlung von etwa 92 Dollar pro Anspruch für iPhone-Nutzer. Anspruchsberechtigt sind nur Besitzer bestimmter iPhone-Modelle in den USA, wobei die Anspruchsfrist auf den 6. Oktober 2020 festgelegt wurde. Zu den betroffenen Modellen gehören das iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone SE.

Wie MacRumors berichtet, begannen die ersten Zahlungen im Januar, wie es der Zeitplan des Vergleichs vorsieht. Zahlreiche Nutzer, darunter Michael Burkhardt, haben Beweise für den Erhalt dieser Entschädigungen geteilt und damit ein wichtiges Kapitel in der Geschichte von Apple abgeschlossen.

Nice thing to wake up to on a Saturday morning — especially after 3.5 years of waiting! https://t.co/efqqgca8NG pic.twitter.com/hqfBV25M6s — Michael Burkhardt (@mbrkhrdt) January 6, 2024

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren