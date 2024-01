Apple TV+ könnte bei den 75. Creative Arts Emmy Awards insgesamt vier Auszeichnungen für sich verbuchen. Dabei wurden Ted Lasso, Black Bird und Five Days at Memorial ausgezeichnet.

Apple TV+ gewinnt vier Creative Arts Emmy Awards

Apple TV+ wurde bei der ersten von zwei Zeremonien für die 75. Creative Arts Emmy Awards mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter Sam Richardson in der Kategorie „Herausragender Gastschauspieler“ in einer Comedy-Serie für „Ted Lasso“. Zudem konnte Ted Lasso in der Kategorie „Herausragende Originalmusik und Texte“ für Ed Sheeran, Foy Vance und Max Martins Hit „A Beautiful Game“ eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen.

Der mit dem Golden Globe und dem Critics Choice Award ausgezeichnete Film „Black Bird“ erhält die Auszeichnung „Hervorragende Kameraführung“, die limitierte Serie „Five Days at Memorial“ erhält die Auszeichnung „Hervorragende visuelle Spezialeffekte“.

“Ted Lasso – Staffel 2”

Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Sam Richardson

Outstanding Original Music and Lyrics: “A Beautiful Game”

“Black Bird”

Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie

“Five Days at Memorial”

Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode

Neben „Ted Lasso“, „Black Bird“ und „Five Days at Memorial“ waren “STILL: A Michael J. Fox Movie”, “The Problem With Jon Stewart – Staffel 2”, „“Prehistoric Planet – Staffel 2” und “Selena Gomez: My Mind & Me”, “For All Mankind – Staffel 3” und “Carpool Karaoke: The Series – Staffel 5“ nominiert.

Bis heute haben Apple Original Filme, Dokumentationen und Serien 425 Auszeichnungen und 1.750 Nominierungen eingefahren, darunter die mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Komödie „Ted Lasso“ und der historische Oscar-Gewinn für den besten Film „CODA“.

