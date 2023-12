Apple plant fest mit einem US-Release des Vision Pro Headsets für „Anfang 2024“, das hat CEO Tim Cook bereits bestätigt. Die vage Zeitangabe hat einige Nutzer auf einen Release im Januar hoffen lassen, doch wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, bereitet sich Apple mittlerweile auf eine Markteinführung im Februar 2024 vor.

Apple hat seine Pläne, das Vision Pro Headset Anfang 2024 auf den Markt zu bringen, bereits des Öfteren geäußert, ein konkretes Datum wurde jedoch bisher nicht verkündet. Wie Gurman in seinem „Power On“ Newsletter erklärt, hatte das Unternehmen tatsächlich ursprünglich eine Markteinführung im Januar angestrebt. Gurmans neueste Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Veröffentlichung eher im Februar erfolgen wird.

Apples Strategie für die Markteinführung des Headsets konzentriert sich auf eine kontrollierte Markteinführung. Das Gerät wird zunächst nur in den USA erhältlich sein, die internationale Verfügbarkeit folgt später im Jahr. Dabei plant das Unternehmen das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über den eigenen Vertrieb zu verkaufen, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, ein personalisiertes Kauferlebnis zu schaffen und den Bedarf an einer Vielzahl von Lagerhaltungseinheiten (SKUs), wie z. B. verschiedene Kopfbandgrößen und Korrekturgläser, zu berücksichtigen.

Entsprechend ist Apple laut Gurman gerade damit beschäftigt, das Personal umfassend zu schulen. Er schreibt:

„Apple Retail Stores bereiten sich auf die Vision Pro vor. Im Oktober habe ich darüber berichtet, dass Apple Mitarbeiter aus allen US-Stores nach Cupertino, Kalifornien, einlädt, um sie in der Verwendung und dem Verkauf der Vision Pro zu schulen. Die Idee ist, ein paar Leute aus jedem Store einzufliegen, sie einzuweisen und diese dann nach Hause zu schicken, um alle anderen zu schulen. Damals teilte Apple den Mitarbeitern mit, dass dies Anfang 2024 geschehen würde, also ungefähr dann, wenn das Unternehmen das Gerät auf den Markt bringen will.

Diese Seminare werden jetzt angesetzt, und die Schulung soll Mitte Januar beginnen. Wie ich höre, wird jeder Mitarbeiter zwei Tage lang geschult. Es ist ein anspruchsvolles Unterfangen: Der Einrichtungsprozess der Vision Pro wird sehr komplex sein, und Apple möchte keine Fehler machen.“