Apple wird seine neuen M3 MacBook Air Modelle im März auf den Markt bringen und damit das nächste Update seiner M3 Mac-Reihe vorstellen, das behauptet zumindest Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter. Die Einführung folgt auf die erfolgreiche Markteinführung des M3 24 Zoll iMac und die 14/16 Zoll MacBook Pro Modelle Ende Oktober. Diejenigen, die sich auf die mit M3 Ultra ausgestatteten Versionen des Mac Pro und des Mac Studio freuen, werden sich jedoch noch länger gedulden müssen, da mit einer Veröffentlichung erst für Ende 2024 oder Anfang 2025 gerechnet wird.

Die nächsten M3 Macs

Die kommenden MacBook Air Modelle mit den Codenamen J613 und J615 werden in erster Linie als ein Upgrade der Spezifikationen und nicht als eine komplette Überarbeitung angesehen. Damit richtet sich das M3 MacBook Air vor allem an Besitzer von M1 sowie Intel Macs und wird die bisherigen M2 MacBook Air Kunden aufgrund der zeitlichen Nähe zum letzten Upgrade wahrscheinlich weniger ansprechen, so Gurman. Es wird erwartet, dass Apple bei der Gelegenheit auch das M1 MacBook Air auslaufen lässt und die M2 Version als Einstiegsmodell in die Produktpalette positioniert.

Für Fans der High-End-Desktop-Modelle von Apple ist Geduld gefragt. Der Mac Studio und der Mac Pro werden voraussichtlich erst Ende 2024 oder Anfang 2025 die M3 Updates erhalten. Die späte Einführung deutet auf einen längeren Entwicklungszyklus für Apples High-End-Modelle hin, wahrscheinlich aufgrund der Komplexität und der höheren Leistungserwartungen, die mit diesen Produkten verbunden sind.

Apple verkauft seine Ultra-Chips der M-Serien nicht in Laptops, sondern reserviert sie für den Mac Studio und den Mac Pro, wo die Chips leicht zu kühlen sind. Laut Gerüchten plant Apple, den fortschrittlichsten Chip der M3 Serie mit bis zu 32 CPU-Kernen und 80 Grafikkernen zu versehen. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass Apple bei einer Aktualisierung des Speichers eine Konfigurationsoption für 256 Gigabyte anbieten wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren