Apple TV+ hat einen weiteren Clip zu „Monarch: Legacy of Monsters“ veröffentlicht. Mit diesem geben euch die Verantwortlichen einen weiteren Einblick in die Abenteuer-Serie.

Apple TV+: „Monarch: Legacy of Monsters — Titan Sightings: Ep. 1 Endoswarm“

Apple TV+ legt einen besonderen großen Fokus auf „Monarch: Legacy of Monsters“. Bereits vor dem Start der Serie veröffentlichten die Verantwortlichen mehrere kurze Clips. Apple CEO Tim Cook thematisierte „Monarch: Legacy of Monsters“ im Rahmen der „Scary fast“-Keynote und seit dem Start der Abenteuer-Serie Mitte November wurden weitere Clips ins Rennen geschickt.

Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachwirken können.

In dem eingebundenen Clip „Monarch: Legacy of Monsters — Titan Sightings: Ep. 1 Endoswarm“ zeigt sich, dass die Inkubationsphase beendet ist.

