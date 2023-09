Gestern hatte sich Tim Cook auf der virtuellen Bühne nicht nur dem iPhone 15 und den neuen Apple Watch Modellen gewidmet. So hatte sich der Apple-CEO im Zuge des „Vorfreu dich“-Events auch kurz Zeit für das Vision Pro Headset genommen und bei der Gelegenheit bestätigt, dass der angestrebte US-Release-Zeitraum „Anfang 2024“ eingehalten werden kann.

Apple Vision Pro Release

Benutzer, die das Vision Pro Headset getestet haben, lobten die hervorragende Display-Auflösung, die Video-Passthrough-Funktionen und die Gestenerkennung. Der Erfolg des Geräts hängt von der Stärke seines App-Ökosystems ab. Eine robuste Suite von Apps während der Markteinführung wird wahrscheinlich mehr Verbraucher davon überzeugen, in das Gerät zu investieren. Und somit legt Apple derzeit großen Wert auf die Unterstützung der Entwickler und bietet Apple Vision Pro Developer Labs an. Die Entwickler zeigen sich entsprechend begeistert und loben das neue Headset und die von Apple geleistete Unterstützung.

Doch nicht nur die Software ist auf dem besten Weg, auch die Produktionsvorbereitungen scheinen Apple keinen Strich durch die Rechnung zu machen. Trotz Berichte, die vereinzelte Probleme in der Lieferkette angedeutet hatten, soll der Release in den USA wie geplant stattfinden. Später im Jahr werden dann weitere Länder folgen. Großbritannien und Kanada sind wahrscheinlich die ersten Kandidaten für die Expansion, gefolgt von Europa und Asien. Apple-Ingenieure arbeiten bereits daran, das Gerät für Frankreich, Deutschland, Australien, China, Hongkong, Japan und Korea zu lokalisieren.

„Räumliche Videos“ mit dem iPhone 15 Pro aufnehmen

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung kündigte Apple außerdem an, dass das kommende iPhone 15 Pro in der Lage sein wird, „räumliche Videos“ mit der Haupt- und der Ultraweitwinkelkamera in Kombination aufzunehmen. Diese Funktion wird später in diesem Jahr eingeführt und sollte perfekt zum Vision Pro Headset passen.