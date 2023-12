Bloomberg berichtet, dass Apple Vice President for iPhone und Apple Watch Design – Tang Tan – das Unternehmen in Kürze verlassen wird. Dies wird verschiedene Änderungen in der Hardware-Abteilung des Unternehmen mit sich bringen. Bisher unterstand Tan Apples Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus.

Vice President for iPhone und Apple Watch Design Tang Tan verlässt Apple

Bei einem Unternehmen mit der Größe von Apple ist es mehr oder weniger an der Tagesordnung, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und neue Mitarbeiter angeheuert werden. Nun geht mit Tang Tan ein hochrangiger Mitarbeiter von Bord. Die Rede ist von Februar 2024. Durch Tans Ausscheiden werden mehrere Mitarbeiter, die unter Ternus und Tan arbeiten, erweiterte Rollen erhalten.

Der Leiter des iPhone-Produktdesigns Richard Dinh wird die iPhone-Entwicklung für Tan übernehmen und direkt an Ternus berichten, während sich Vice President of Mac Hardware Engineering Kate Bergeron um das Design der Apple Watch kümmern wird.

Auch beim Design der AirPods und beim Zubehör hatte Tan bisher seine Finger im Spiel. Diese beiden Aufgabenbereiche werden an Matthew Costello, den ehemaligen Beats Chief Operating Officer übergeben. Costello zeichnet bereits für Beats und den HomePod verantwortlich, so Mark Gurman.

