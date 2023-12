Es hat sich vermutlich herumgesprochen, dass Apple den gesamten Dezember für die Aktion „Apple 2023 Countdown“ nutzt. Jeden Tag bis zum Jahresende steht ein neuer Blockbuster zum reduzierten Preis im Mittelpunkt. Am heutigen Tag sind es sogar zwei Filme. Ihr könnt euch die „Shazam – 2-Film-Collection“ für nur 7,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 10: „Shazam – 2-Film-Collection“ nur 7,99 Euro

Weiter geht es mit dem Countdown in Richtung Jahreswechsel. Wir nutzen den heutigen 10. Dezember 2023, um auf Tag 10 der Aktion „Apple 2023 Countdown“ zu blicken. Nur heute könnt ihr euch die „Shazam – 2-Film-Collection“ für nur 7,99 Euro sichern. Enthalten sind die Filme „Shazam““ und „Shazam“ – Jury of the Goss“.

In der Film-Beschreibung zu „Shazam!“ heißt es zum Beispiel

Vom Außenseiter zum Weltenretter: Teenager Billy kann sich plötzlich in einen Erwachsenen mit Superkräften verwandeln. Spaßige DC-Comicverfilmung um Supermans schlagfertigen Nachwuchs-Kollegen.

In der Kurzbeschreibung zum zweiten Film heißt es

Fortsetzung des DC-Comic-Spaßes: Nachwuchs-Superheld Shazam hadert mit seinen Kräften. Aber nur er und seine Familie können die Titanen-Töchter (u.a. Helen Mirren) aufhalten.

