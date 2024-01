Ab kommenden Freitag (19. Januar 2024) lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen. Am 02. Februar feiert der räumliche Computer seinen offiziellen Verkaufsstart. Kurz zuvor dürften die ersten Reviews von Medienvertretern, YouTubern, Influencern und Co. veröffentlicht werden. Spätestens dann werden wir erfahren, welche Features es in visionOS 1.0 geschafft haben. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Immersive Umgebung „Open Sky“ zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wird.

In den vergangenen Tagen sind verschiedene weitere Informationen zu Apple Vision Pro bekannt geworden. Dies wird sich mit Blick auf den Verkaufsstart sicherlich fortsetzen. Nun zeichnet sich ab, dass nicht alle Funktionen, die Apple für Vision Pro angekündigt hat, direkt zum Verkaufsstart bereitstehen. Ähnlich geht Apple auch bei der Einführung neue iPhone- oder Apple Watch Modelle vor. Erinnern wir uns an die neue „Doppeltipp-Geste“ für Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2, die mit dem Update auf watchOS 10.1 eingeführt wurde.

Apple has possibly cut the Open Sky Environment feature that replaces your ceiling, from Apple Vision Pro.

Recently, Apple edited their „Introducing Apple Vision Pro“ video on YouTube and their website, removing the Open Sky clip.

References to the feature have also been… pic.twitter.com/aMt5wruEYd

— M1 (@M1Astra) January 14, 2024