Das Jahr 2023 liegt seit rund zwei Wochen hinter uns und nun erreichen uns die ersten Zahlen zu den Smartphone-Verkaufen in den letzten zwölf Monaten. Demnach konnte Apple im vergangenen Jahr mehr Smartphones absetzen als Samsung.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass Apple Samsung bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen überholen konnte und der einzige Top-Hersteller ist, der in den vergangenen zwölf Monaten mehr Smartphones absetzen konnte als im Jahr zuvor.

Glaubt man den Zahlen von IDC, so konnte Apple im letzten Jahr 234,6 Millionen iPhones verkaufen. Dies entspricht einem Marktanteil von 20,1 Prozent und einem Wachstum von 3,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Mit diesen Werten hat Apple Samsung überholt. Die Südkoreaner blicken auf 226,6 Millionen verkaufte Smartphones und einem Marktanteil von 19,4 Prozent (Rückgang um 13,6 Prozent). Xiaomi konnte sich mit 145,9 Millionen verkaufter Smartphones und einem Marktanteil von 12,5 Prozent Platz 3 des Rankings sichern (Rückgang um 4,7 Prozent). Platz 4 sicherte sich OPPO mit 103,1 Millionen verkaufter Smartphones (8,8 Prozent Marktanteil) vor Transsion mit 94,9 Millionen verkaufter Exemplarre (8,1 Prozent Marktanteil).

Alles in allem wurden 1,167 Milliarden Smartphones im vergangenen Jahr abgesetzt. Ein Jahr zuvor waren es 1,206 Milliarden Geräte. Dies entspricht einem Rückgang um 3,2 Prozent.

„Während wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ein starkes Wachstum bei Low-End-Android-Anbietern wie Transsion und Xiaomi verzeichneten, das auf das schnelle Wachstum in Schwellenmärkten zurückzuführen ist, ist Apple eindeutig der größte Gewinner“, sagte Nabila Popal, Forschungsdirektorin beim Worldwide Tracker von IDC Team. „Apple ist nicht nur der einzige Player in den Top 3, der im Jahresvergleich ein positives Wachstum verzeichnete, der Hersteller belegt auch zum ersten Mal überhaupt den ersten Platz.“