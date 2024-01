Wie Apple bereits angekündigt hat, wird im neuen Vision Pro Headset ein M2 Chip für die notwendige Rechenleistung verbaut. Welche Variante des Chips zum Einsatz kommen wird, hat das Unternehmen jedoch nicht kommuniziert. Nun berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apple auf den M2 Chip mit 10 GPU-Kernen und 8 CPU-Kernen zurückgreift, welchen wir bereits aus dem MacBook Air kennen.

Apple hat schon früh enthüllt, dass sein Mixed-Reality-Headset einen M2 Prozessor verwendet, aber es war bis jetzt nicht bekannt, welche Variante des Chips Apple gewählt hat. Wie Gurman berichtet, verwendet Apple den gleichen M2 Chip, der auch in den beiden aktuellen 13,6 und 15,3 Zoll MacBook Air Modellen arbeitet. Der M2 basiert auf der 5-Nanometer-Technologie und hat eine 8 Kern-CPU, ähnlich wie der M1, unterstützt aber 8 oder 10 GPU-Kerne, statt 7 bzw. 8 wie der M1.

Der M2 Chip im Vision Pro Headset ist für die Verarbeitung von Inhalten, die Ausführung des visionOS Betriebssystems, die Ausführung von Computer-Vision-Algorithmen und die Bereitstellung grafischer Inhalte zuständig. Er arbeitet jedoch nicht allein.

Vision Pro verlagert die Verarbeitung von Informationen, die von den Kameras, Sensoren und Mikrofonen kommen, auf einen speziell angefertigten R1 Chip. Apple gibt an, dass dieser die Bilder innerhalb von 12 Millisekunden auf die Displays streamen kann und so eine „praktisch verzögerungsfreie“ Sicht auf die Inhalte ermöglicht.

Die Vorbestellungen für Apple Vision Pro beginnen am 19. Januar, bevor das Headset ab dem 2. Februar in den USA erhältlich sein wird. Vision Pro startet bei 3499 Dollar mit 256 GB Speicher. Zunächst wird das Headset ausschließlich in den USA erhältlich sein. Apple plant jedoch, das Gerät später im Jahr auch in anderen Ländern einzuführen.

Hearing the M2 chip in the Vision Pro is the higher end variant with 10 GPU cores and 8 CPU cores. Separately, Apple Card Installments will indeed be an option at checkout online and at retail stores. https://t.co/MPsLc1TIca

— Mark Gurman (@markgurman) January 14, 2024