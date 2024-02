Im Sommer 2023 wurde das Nothing Phone (2) angekündigt und auf den Markt gebracht (hier unser Testbericht). Nun hat das in London ansässige Unternehmen den Namen seines neuen Smartphones bestätigt: Nothing Phone (2a). Die Bekanntgabe des Namens erfolgte im Rahmen des vierteljährlichen Community-Updates von Nothing.

Nothing Phone (2a) offiziell bestätigt

Im Jahr 2023 konzentrierte sich Nothing auf den Ausbau seiner technischen Fähigkeiten in sieben Niederlassungen weltweit, was zur erfolgreichen Einführung von zwei Produkten der zweiten Generation führte. Phone (2a) wurde mit dem Ziel entwickelt, ein optimales Smartphone-Erlebnis für den täglichen Gebrauch zu bieten, das sich auf die Kernbedürfnisse der Nutzer konzentriert und zusätzlich die gesamte Expertise von Nothing in sich trägt. Das Phone (2a) mit dem Codenamen Aerodactyl nutzt einige der beliebtesten Funktionen des Phone (2) und ist gleichzeitig ein klares Upgrade gegenüber dem Phone (1).

Auch wenn Nothing keine Details bekannt gab, bedeutet das für uns im Umkehrschluss, dass es sich um ein abgespecktes Nothing Phone (2) handelt.

Zusätzlich zum Namen des neuen Phones (2a) teilte das Unternehmen mit, dass es das Glyph-Developer-Kit auf den Markt bringt. Es gibt Android-Apps von Drittanbietern die Möglichkeit, die Glyph-Oberfläche zu steuern, die einzigartig bei allen Nothing-Smartphones ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüber hinaus ernannte Nothing Jillian Gerngross zur neuen VP-Marketing. Mit 12 Jahren Erfahrung bei Amazon Music wird sie die globale Marketingstrategie leiten, einschließlich der Einführung von Nothing-Smartphones und neuen Audioprodukten, die noch mehr Spaß in dieser Kategorie versprechen.

Zu den weiteren Aktualisierungen gehörten das State-of-Business-Update des Nothing CFOs, Tim Holbrow, und Notizen von der letzten Nothing-Vorstandssitzung, die von Rohit Pakalapati, dem neu gewählten Community-Board-Observer, mitverfolgt wurden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren