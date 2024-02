Zendure, ein schnell-wachsendes Solar-Start-Up, hat den Hub 2000 vorgestellt und erweitert damit sein Portfolio rund um das Plug & Play Solarspeichersystem SolarFlow. Der Hub 2000 dient als Kommunikationsrelaisgerät und verbindet SolarFlow mit einem Mikrowechselrichter, so dass die Powerstation oder deren Satelliten-Batterien als Speicher für ein Balkonkraftwerk interagieren können.

Zendure kündigt Hub 2000 an

Balkonkraftwerke sind in den letzten 12 Monaten ziemlich beliebt geworden. Die Die Kosten für ein solches Kraftwerk sind durchaus überschaubar und die Installation für gewöhnlich innerhalb von ein bis zwei Stunden erledigt. Das i-Tüpfelchen eines Balkonkraftwerks ist sicherlich die Speicherung des Stroms. So kann dieser tagsüber gesammelt und wahlweise nachts oder tagsüber, wenn besonders stromhungrige Geräte genutzt werden, abgerufen werden.

Mit den angekündigten Vorschriften und Regelungen ab 2024 wird es noch einfacher und rentabler diese Balkonkraftwerke zu installieren. So soll unter anderem die maximale Ausgangsleistung auf 800 W erhöht werden und die Registrierungspflicht soll wegfallen.

Mit dem Hub 2000 hat Zendure nun ein weiteres spannendes Produkt im Portfolio. Dieses 1.800 W Dual MPPT System erfüllt die in Deutschland angekündigten Regelungen und ermöglicht eine Erweiterung der Solarmodulkapazität auf bis zu 2.400 W. So kann die Effizienz des Systems optimiert und das Potential von Sonnenenergie voll ausgeschöpft werden. Mit einer soliden Batteriekapazität von bis zu 7.680 Wh bietet das System von Zendure erweiterte Stromversorgungslösungen und passt sich so mühelos an die Anforderungen der Nutzer in Sachen Energiebedarf an.

Zendure betont dabei, dass der Hub 2000 mit 99 Prozent der derzeit erhältlichen Mikrowechselrichtern funktioniert und damit die ideale Lösung ist, wenn ihr euer bestehendes Solarsystem mit intelligenten Speichern aufrüsten oder von Grund auf neu aufbauen möchten.

Wie funktioniert der Hub 2000?

Tagsüber fließt die von den Solarpanels erzeugte Energie in den Hub 2000, dort wird sie von den Mikrowechselrichtern umgewandelt, damit verschiedene Geräte in einem Haushalt diese Energie nutzen können. Überschüssige Energie wird in den Batterien gespeichert, um sie nachts nutzen zu können. Die Intelligent Flow Control stellt sicher, dass überschüssige Energie am Tag effizient gespeichert wird, sie unterstützt bis zu 1.800 W PV-Eingang und 0 – 1.200 W einstellbare Leistung an Mikrowechselrichtern. So kann der Strombedarf während der Spitzenzeiten vollständig gedeckt werden. Nachts wird die Energie wieder abgegeben, um euren Haushalt mit Strom zu versorgen. Dabei können die Batterien Zendure AB1000 und AB2000 gleichzeitig genutzt werden.

Der Hub 2000 kann sich dank Smart Meter oder Smart Plug schnell an den Echtzeitverbrauch des Haushalts anpassen und gewährleistet so eine effiziente Nutzung für ein kosteneffektives Energiemanagement. SolarFlow mit dem Hub 2000 lässt sich problemlos mit Shelly-Produkten integrieren und verbessert so die Anpassungsfähigkeit und Funktionalität Ihres Energiesystems. Folgende Smart Meter und Smart Plugs werden unterstützt: Satellite Plug, Satellite Monitor CT, Shelly Pro 3EM, Shelly Plus Plug S.

Übersicht

Maße: 363×246×64mm

Gewicht: ≈ 5.2kg

Drahtlose Verbindung: Bluetooth, 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi

IP-Schutzart: IP65

Garantie: 10 Jahre

Empfohlene Leistung Solarpanels: Jeweils 1000W (unterstützt insgesamt maximal 2400W)

Maximaler DC-Kurzschlussstrom: 33A

PV-Eingang 1: 16-60V⎓26A,900W Max

PV-Eingang 2: 16-60V⎓26A,900W Max

Anzahl von MPPT: 2

Ausgang zum Mikrowechselrichter: ↓

Empfohlene Ausgangsleistung zum Mikrowechselrichter: 400W ~ 1.200W

Ausgangsstrom zum Mikrowechselrichter: 30A Max

Ausgangsspannung zum Mikrowechselrichter: 16V ~ 60V

Speicher: ↓

Ausgang zum Speicher (Add-on Battery): 800W Max

Eingang vom Speicher (Add-on Battery): 1200W Max

Wirkungsgrad: ↓

MPPT Wirkungsgrad: 99%

Wirkungsgrad des Ausgangs zum Mikrowechselrichter: 98%

Schutz: ↓

Betriebstemperatur: -20℃~45℃

Preis & Verfügbarkeit

Der Zendure Hub 2000 ist ab dem 1. Februar 2024 zu einem Einführungspreis von 419 Euro anstatt 499 Euro erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ab dem 05. April 2024.

