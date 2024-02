Creality Falcon2 22W im Test. Im vergangenen Jahr hat Creality mit dem Falcon 2 22W einen leistungsstarken Laser-Gavierer auf den Markt gebracht, der nicht nur Holz und Metall gravieren kann, sondern auch eine Schneidefunktion besitzt, um Holz bis 15mm zu schneiden (Es geht auch dickeres Holz. Hier kommt es essenziell darauf an, ob es sich um Hart- oder Weichholz handelt. Zum Teil müsst ihr dann mehrere Durchgänge fahren). Nachdem wir kürzlich den 3D Drucker Kokoni EC 2 getestet haben, haben wir nun den Creality Falcon2 22W ausprobiert, um unserer Kreativität weiterhin freien Lauf zu lassen. Mit diesem lassen sich Geschenke gestalten, kreative Projekte umsetzen und vieles mehr, sowohl im privaten, als auch im semi-professionellen Bereich. Neben seinen starken Leistungswerten bietet das Gerät auch verschiedene Sicherheitsmerkmale sowie eine Luftunterstützung.

Creality Falcon2 22W im Test

Lieferumfang und Aufbau

Blicken wir zunächst auf den Lieferumfang des Creality Falcon2 22W. In unserem Fall wurde das Gerät in zwei Karton geliefert. In diesen befanden sich ein Rahmen, das Laser-Modul, verschiedene Standfüße, der Stromanschluss, Air Assist, ein USB-Kabel, eine Schutzbrille, eine Anti-Statik-Bürste, zwei Schlüssel, ein mehrstufiger Fokussierstreifen, ein Kartenlesegerät, ein USB-A zu USB-C Adapter, eine Metall-Schutzplatte, Holzbrettchen, schwarze Kabelbinder, eine Aufbewahrungsbox, eine Schutzlinse, ein staubfreies Tuch, eine Pinzette, mehrere Schrauben und Montagewerkzeug. Zudem haben wir uns für ein Wabengitter als ideale Unterlege entschieden.

Kurzum: Auf der Hardwareseite ist alles enthalten, um direkt loslegen zu können.

Ein Großteil der Komponenten ist vormontiert, so dass es nur wenige Minuten dauert, bis das Gerät komplett aufgebaut ist. Ihr müsst lediglich die Standfuße anbringen, die Lasereinheit sowie die Luftunterstützung installieren, ein paar Kabel verbinden und schon kann es losgehen. Der Aufbau dauerte in unserem Fall knapp 5 Minuten.

Um den Creality Falcon2 nutzen zu können, benötigt ihr noch einen PC oder Mac sowie die passende Software. Der Creality Falcon2 ist mit einer Vielzahl an Systemen, einschließlich Windows- und macOS-Systemen kompatibel. Zu den bekanntesten Applikationen zur Nutzung eines Laser- und Schneidegerätes gehören zweifelsfrei LaserGRBL und LightBurn. Auf dem mitgelieferten USB-Stick findet ihr die passenden Treiber, um LaserGRBL und LightBurn nutzen zu können. So müsst ihr beispielsweise bei der Installation des Creality Falcon 2 unter Lightburn beim Einrichten des neuen Gerätes den Treiber vom USB-Stick auswählen, damit die Software vollständig kompatibel ist.

LaserGRBL ist kostenfrei hat allerdings die Einschränkung, dass die Applikation nur für Windows-Systeme zur Verfügung steht. Demgegenüber steht LightBurn. Dieses Programm ist wiederum kostenpflichtig und steht wiederum für Windows, macOS und Linux zur Verfügung. Da wir den Creality Falcon2 mit unserem MacBook Air betrieben möchten, fiel die Wahl auf LightBurn. Erfreulicherweise lässt sich LightBurn 30 Tage lang in vollem Umfang und ohne Einschränkungen verwenden. So könnt ihr sowohl LaserGRBL als auch LightBurn kostenlos nutzen und die für euch ideale Software auslotten. Während LaserGRBL schon einen guten Funktionsumfang anbietet, überzeugte uns LightBurn mit einem noch größeren Spektrum an Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Schlussendlich ist es allerdings Geschmacksache und eine Frage des Anspruchs und Geldbeutels für welche App ihr euch entscheiden.

Im Einsatz

An dieser Stelle möchten wir nicht zu sehr zu LightBurn ins Detail gehen. Nur soviel sei gesagt. Die Applikation bietet schier unendliche Funktionen und Einstellmöglichkeiten, um Gegenstände zu gravieren oder Holz zu schneiden. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, eigene Kreationen zu entwickeln, Fotos oder Grafiken zu importieren oder euch an der Internetdatenbank eures Vertrauens bedienen, um den Laser einzusetzen. Ganz egal, ob ihr etwas gravieren (Holz oder Metall) oder etwas schneiden möchtet, ihr werdet sicherlich fündig.

Der Creality Falcon2 22W setzt auf vier 6W Laserdioden, die zu einem 22W Laser gebündelt werden. Dabei fällt auf, dass Creality von vier 6W Laders (eigentlich 24W) spricht, den Laser allerdings „nur“ mit 22W bewirbt. Eine Erklärung hierfür nennt der Hersteller nicht. Wir gehen allerdings davon aus, dass durch die Bündelung der Laser und weitere Effekte schlicht und einfach 2W auf der Strecke bleiben. Ein echtes Problem stellt dies in unseren Augen nicht, da die 22W für einen Laser für den Heimgebrauch und auch für den semi-professionellen Bereich schon sehr leistungsstark ist.

Übersicht:

Laserleistung: 22W

Schneidkapazität: Schneidet 15mm Holz in einem Durchgang

Graviergeschwindigkeit: 25000mm/min

Punktgröße: 0.1mm

Farbige Gravur: Ja

Arbeitsbereich: 400*415mm

Laser-Wellenlänge: 455±5nm

Auflösung: 254dpi

Laser-Quelle: Diodenlaser

Eingangsspannung: 100-240V~ 50~60Hz

Ausgangsspannung: DC 24.0V 5.0A

Unterstützte Dateiformate: svg,png,jpg,jpeg,bmp,dxf

Unterstützte Software: LaserGRBL, LightBurn

Unterstützte Materialien: Pappe, Holz, Bambus, Gummi, Leder, Stoff, Acryl, Kunststoff, Metall

Gravur-Dateiformat: Gcode

Unterstütztes Betriebssystem: windows /macOS

Bevor wir uns der eigentlichen Praxis widmen und euch verschiedene Laser- und Schneidebeispiele zeigen möchten, blicken wir noch kurz auf die Lasereinheit sowie Air Assist. Den Laser habt ihr bei der Installation am Rahmen bzw. an der Achse befestigt. Über eine mitgelieferte Schieblehre könnt ihr den Abstand zum Material bestimmen, um den optimalen Laserpunkt zu bestimmen. Dies ist ein guter Anhalt für euch, allerdings kann es sein, dass ihr den Laser während der Testphase noch ein paar Millimeter anpassen müsst. Am Laser befinden sich drei kleine LEDs. Diese dienen nicht nur für den Selbsttest, diese zeigen euch den Alarm für niedrigem Luftstrom, einen Flammenalarm bzw. einen Alarm für die Linsenverschmutzung an. Sollte eine der LEDs nicht grün leuchten, so solltet ihr handeln und je nach Ereignis beispielsweise die Linse reinigen.

Erfreulicherweise wird der Creality Falcon2 22W mit einem Air Assist ausgeliefert. Dieser kleine Kompressor wird mit seinem Luftschlauch direkt an der Oberseite des Lasers befestigt und das Netzkabel könnt ihr am Rahmen des Lasers mit der entsprechenden Strombuchse verbinden. Dies hat den Vorteil, dass Air Assist automatisch dazu geschaltet werden kann, wenn gelasert wird. Die Stärke der Luftzufuhr könnt ihr über ein kleines Drehrad neben der Strombuchse am Rahmen einstellen.

Beim Lasern entsteht Rauch. Dieser wird durch Air Assist und durch die Luftzuführung vertrieben. Dies sorgt wiederum dafür, dass sich der Laser nicht durch den Rauch „kämpfen“ muss und möglicherweise gestreut wird (dadurch kann die Scharfkantigkeit des Lasers verloren gehen) und zum anderen wird dadurch reduziert, dass sich der Rauch an der Linse ablagert. In unseren Augen ist Air Assist mit seinen Vorteilen eine echte Bereicherung, die für ein verbessertes Laserergebnis führt.

Wenn alles installiert und eingerichtet ist, kann es dann nun ans Werk gehen. Wie eingangs erwähnt, haben wir hierzu unser MacBook Air und LightBurn genutzt. Die Verbindung zwischen MacBook Air und dem eigentlichen Laser erfolgt per USB-C Kabel. Ein Adapter, falls euer Computer nur USB-A unterstützt, ist im Lieferumfang des Lasers enthalten. Unsere Empfehlung: Einfach ausprobieren.

Fazit

Der Creality Falcon2 22W ist in jedem Fall eine Bereicherung für kreative und „nicht ganz so kreative“ Köpfe. Egal zu welchem Anlass und zu welcher Jahreszeit, es gibt immer etwas, was sich mit dem Gerät herstellen lässt. Weihnachten liegt hinter uns und Ostern steht bevor. Alleine die Dekomöglichkeiten zu diesen beiden Festen sind sehr vielfältig. Der Aufbau gibt Problemlos von der Hand und war innerhalb weniger Minuten erledigt. Die softwareseitige Einrichtung dauerte ebenfalls nur einen kurzen Augenblick. Bei den Motiven bedient man sich wahlweise an vorgefertigten Projekten oder entwickelt seine eigenen Kreationen. In jedem Fall können sich die Ergebnisse sehen lassen. Eine Offline-Benutzung ist über die beiliegende TF-Karte möglich.

Falls eure ersten Versuche noch nicht perfekt sind, so solltet ihr in jedem Fall nicht verzweifeln. Einfach ein wenig „trainieren“, Lasergeschwindigkeit und Leistungsstärke anpassen, den Abstand zwischen Laser und Material modifizieren und im Laufe der Zeit bekommen man in jedem Fall ein Gefühl dafür, welches die besten Einstellungen sind.

Preis & Verfügbarkeit

Der Creality Falcon2 22W kostet im deutschen Online Store des Unternehmens mit dem Rabatt-Gutschein FN1106C aktuell 692,10 Euro. Im internationalen Store werden mit dem Gutscheincode NEWFALCON im Rahmen einer Valentinsstagsaktion nur 611,15$ fällig. Für die Warbenmuster-Unterlage (Honeycomb) werden optional 99 Euro fällig. Bei Amazon zahlt ihr für das Gerät aktuell 869 Euro.

