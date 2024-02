Apple nutzt für gewöhnlich die unterschiedlichen Jahreszeiten, um neue Farben für sein Zubehör einzuführen. So haben wir in der Vergangenheit bereits im Frühjahr, Sommer und Herbst neue Farben für iPhone- und iPad-Hüllen sowie Apple Watch Armbänder erlebt. Wie es scheint, wird Apple auch in diesem Frühjahr sein Zubehör wieder ein Stück weit aufhübschen.

„Navy Blue“ and „Emerald“

„Alte“ Farben werden eingestellt und „neue“ Farben präsentiert, so hat es Apple in den letzten Jahren regelmäßig gehandhabt. Nun gibt es einen ersten Zarten Ausblick, was uns im Frühjahr dieses Jahres erwartet.

Im Macrumors-Forum sind Bilder aufgetaucht, die der Apple Frühjahrs-Kollektion entstammen sollen. So berichtet Nutzer „mikedop“, dass er die abgebildeten Sport Loop Armbänder aus China zugespielt bekommen hat. Er bezeichnet die Farben als „Navy Blue“ und „Emerald“. Ob es sich dabei um die finalen Namen handelt, bleibt abzuwarten.

Wir rechnen fest damit, dass Apple spätestens Ende März / Anfang April neue Produkte ankündigen wird. In erster Linie rechnen wir mit einem neuen iPad Pro, einem neuen iPad Air sowie einem neuen MacBook Air. Begleitend dazu dürfte die neue Farbkollektion vorgestellt werden. Dann werden allerdings mehr als zwei neue Farben zur Auswahl stehen.

