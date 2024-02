Im Vorfeld der Markteinführung der Vision Pro am Freitag hat Apple damit begonnen, seine Einzelhandelsgeschäfte auf die Feierlichkeiten vorzubereiten. Insbesondere arbeitet Apple derzeit an einer umfangreichen Überarbeitung seines Apple Fifth Avenue Retail Store in New York – einschließlich einer riesigen Vision Pro Nachbildung.

Auffällige Transformation in der Fifth Avenue

Mit dem Näherrücken des Erscheinungstermins der Apple Vision Pro werden auch die Einzelhandelsstandorte von Apple auf Veränderungen vorbereitet. Der Fifth Avenue Store, der für sein charakteristisches Würfeldesign bekannt ist, ist hierbei besonders auffällig. Er wird mit einem überdimensionalen Modell der Vision Pro ausgestattet, das in seinem Glaskubus zu sehen ist. Fotos von Rikki Altand von 9to5Toys, die von 9to5Mac geteilt wurden, zeigen die laufenden Bauarbeiten. Es ist nicht die einzige Veränderung, die vorgenommen wurde. Im Inneren des Apple Store ist ein großer Bereich abgetrennt und mit einer simplen Botschaft versehen: „Mach dich bereit. Große Dinge stehen bevor. Schau’s dir am 2.2. an.“

Ob andere Stores eine ähnlich beeindruckende Dekoration erhalten, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Apple in seinen Stores spezielle Räume für Vorführungen des Mixed-Reality-Headset eingerichtet hat. Die Apple Stores in den USA werden am 2. Februar für die Einführung der Apple Vision Pro früher öffnen. Kunden, die Vorbestellungen aufgeben oder einen Termin für eine Vorführung vereinbaren, haben die Möglichkeit, das Produkt in einem 25-minütigen Walk-Through kennenzulernen.

Apple verkauft das Mixed-Reality-Headset zunächst ausschließlich über den eigenen Vertrieb in den USA, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Die ersten Apple Vision Pro Headsets werden am 2. Februar an Kunden ausgeliefert und stehen in den Apple Stores bereit. Die Preise beginnen bei 3.499 Dollar für die Version mit 256 GB Speicherplatz.

