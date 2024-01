Ab sofort lässt sich Apple Vision Pro in den USA über den dortigen Apple Online Store vorbestellen. Während der Vorverkauf ab heutigen 19. Januar 2024 beginnt, findet der tatsächliche Verkaufsstart in exakt 14 Tagen am 02. Februar 2024 statt.

US-Kunden können Apple Vision Pro vorbestellen

Im Juni vergangenen Jahres hatte Apple einen ersten Ausblick auf seinen räumlichem Computer „Apple Vision Pro“ gegen und gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass das Headset Anfang 2024 erhötlich sein wird. Anfang dieses Monats äußerte sich Apple konkretere und nannte den exakten Zeitplan.

Ab sofort lässt sich Apple Vision Pro in den USA über den Apple Online Store bestellen. Apple Vision Pro wird ab Freitag, dem 2. Februar 2024, in allen US-Apple Stores sowie im US-Apple Online Store erhältlich sein. Apple Vision Pro ist ab 3.499 Dollar mit 256GB Speicher erhältlich. Das Modell mit 512GB Speicher kostet 3.699 Dollar und für das Modell mit 1TB Speicher müsst ihr 3.899 Dollar auf den Tisch legen. ZEISS Optical Inserts – Readers (Lesebrille) sind für 99 Dollar und ZEISS Optical Inserts – Prescription (verschreibungspflichtige Sehhilfen) für 149 Dollar erhältlich.

Apple Vision Pro wird mit einem Solo Knit Band und einem Dual Loop Band geliefert – so haben Anwender zwei Optionen für die Passform, die für sie am besten geeignet ist. Im Lieferumfang von Apple Vision Pro sind außerdem ein Light Seal, zwei Light Seal Cushions, eine Apple Vision Pro-Abdeckung für die Vorderseite des Geräts, ein Poliertuch, ein Akku, ein USB-C-Ladekabel und ein USB-C-Netzteil enthalten.

In den letzten Tagen hatte Apple bereits kräftig die Werbetrommel für Apple Vision Pro gerührt und unter anderem auf verschiedene Streaming-Apps und Spiele aufmerksam gemacht, die direkt zum Verkaufsstart des Headsets zur Verfügung stehen.

