Kürzlich wurden die Nominierungen für die diesjährigen BAFTA Film Awards bekannt gegeben und Apple TV+ kann sich berechtigte Hoffnungen machen, die ein oder andere Auszeichung mit nach Hause zu nehmen. Insgesamt haben Apple Original Filme 14 Nominierungen erhalten.

Apple TV+ erhält 14 Nominierungen bei den BAFTA Film Awards 2024

Apple wurde heute mit 14 Nominierungen für den BAFTA Film Award ausgezeichnet, darunter in der Kategorie „Bester Film“ für „Killers of the Flower Moon“. Nach den Auszeichnungen bei den AFI, Golden Globe, New York Film Critics Circle und National Board of Review Awards wurde „Killers of the Flower Moons“ insgesamt neumal für die BAFTA Film Awards nominiert.

Darüberhinaus erhielt Apple TV+ Nominierungen für zwei weitere Original Filme. Das historische Epos „Napoleon“ von Ridley Scott und „STILL: A Michael J. Fox Movie“ von Apple Original Films erhielten ebenfalls Nominierungen für die BAFTA Film Awards. Während „Napoleon“ in den Kategorien „Herausragender britischer Film“, „Kostümdesign“, „Make-up & Haare“ und „Besondere visuelle Effekte“ ausgezeichnet, erhielt „STILL: A Michael J. Fox Movie“ nach seinem Emmy-Award-Gewinn in der Kategorie „Outstanding Documentary or Nonfiction Special“ eine Nominierung in der Kategorie „Dokumentarfilm“.

“Killers of the Flower Moon”

Best Film

Best Supporting Actor, Robert De Niro

Best Casting

Best Cinematography

Best Costume Design

Best Editing

Best Make Up & Hair

Best Original Score

Best Production Design

“Napoleon”

Outstanding British Film

Best Costume Design

Best Make Up & Hair

Best Special Visual Effects

“STILL: A Michael J. Fox Movie”

Best Documentary

