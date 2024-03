In den letzten Monaten zeichnete sich ab, dass iOS 18 eins der größten iPhone-Updates überhaupt werden könnte. Insbesondere künstliche Intelligenz soll dazu beitragen, dass das iPhone-Betriebssystem einen besonders großen Schritt nach vorne macht. Der Einsatz von KI-Technologien könnte Apple jedoch vor einem lokalen Problem stellen. So muss sich das Unternehmen laut dem Wall Street Journal womöglich einen chinesischen KI-Anbieter suchen, um durch die regulatorischen Gewässer in China navigieren zu können.

Baidu und Apple in Gesprächen

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Apple Gespräche mit Google führt, um die Gemini-Modelle zu lizenzieren, damit sie für einige generative KI-Funktionen in iOS 18 verwendet werden können. Es hieß auch, dass Apple mit OpenAI über eine mögliche Vereinbarung gesprochen hat.

Eine weitere Kooperation könnte laut dem Wall Street Journal mit dem auf KI spezialisierten Anbieter Baidu in China anstehen. Diese Zusammenarbeit entsteht jedoch eher notgedrungen, da nach chinesischem Recht KI-Modelle von der chinesischen Regulierungsbehörde genehmigt werden müssen, bevor sie eingesetzt werden dürfen. „Ernie Bot“ von Baidu gehört zu diesen genehmigten Technologien.

Im Gegensatz dazu verfügt Gemini nicht über eine Genehmigung der chinesischen Aufsichtsbehörde. China blockiert den Zugang zu Google-Diensten, sodass Google in China praktisch überhaupt nicht präsent ist. Auch ChatGPT von OpenAI ist in China nicht verfügbar.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass Apple noch keine Verträge mit Anbietern von generativer KI abgeschlossen hat. Die Gespräche sind im Gange und werden vermutlich vor der WWDC im Juni abgeschlossen sein. Wenn Apple mit Baidu eine Einigung trifft, würde dies aller Voraussicht nur den chinesischen Markt betreffen, wie es Apple auch für chinesische iCloud-Daten handhabt. So hatte Apple im Jahr 2018 in China einen Deal mit dem staatlichen Mobilfunkanbieter China Telecom abgeschlossen, um die iCloud-Daten chinesischer Kunden auf dem zum Unternehmen gehörenden Cloud-Dienst Tianyi zu speichern.

