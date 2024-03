Anker und seine Tochterunternehmen mischt bei den Amazon Oster-Angeboten 2024 kräftig mit. Unter anderem ist Eufy vertreten. Verschiedene Sicherheitskameras des Unternehmen gibt es aktuell zum Tiefpreis.

Anker: Eufy-Sicherheitskameras zum Tiefpreis

In der fröhlichen Osterzeit präsentiert Anker eine exklusive Auswahl an Geschenkideen mit unschlagbaren Deals, teilweise zu absoluten Bestpreisen. Von innovativen Gadgets bis hin zu praktischen Alltagshelfern bietet der Hersteller eine breite Palette an Produkten an. Unter anderem ist Eufy mit seiner großen Produktpalette vertreten, so dass für jeden Geschmack die richtige Sicherheitskamera dabei sein sollte.

Beim Durchstöbern der jeweiligen Eufy-Angebot möchten wir euch zwei Hinweise mit an die Hand geben. Beachtet, dass nicht alle der aufgeführten Eufy-Produkte auch mit Apple HomeKit kompatibel sind. Nur wenn dies explizit bei dem jeweiligen Angebot dabei steht, ist eine Kamera auch HomeKit-kompatibel. Solltet euch dies wichtig sein, achtet in jedem Fall darauf. Andernfalls ist die Eufy-Kamera „nur“ mit der Eufy Security App kompatibel. Dies ist allerdings nicht zwingend von Nachteil.

Der zweit kurze Hinweis bezieht sich auf den Preis. In unseren Augen ist das Oster-Angebot für die verschiedenen Kameras schon ziemlich gut. Allerdings findet ihr auf den Produktseiten einzelner Kameras noch einen zusätzlichen Gutschein, den ihr aktivieren könnt. So reduziert sich der Preis der Kamera zusätzlich. Also: Augen auf beim Kamera-Kauf.

Angebot eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

Angebot eufy Security Outdoor Cam E220, All-in-One eigenständige Überwachungskamera für Außenbereiche... SICHERHEIT RUND UM DIE UHR: Ausgestattet mit einer F2.0 Blende, die Aufnahmen des Außenbereichs...

GEBÜHRENFREIE NUTZUNG: Ausgerüstet mit einer 32GB Speicherkarte sowie integrierter...

Angebot eufy Security Kabelgebundene Wall Light Cam S100, Außenleuchte mit Kamera, 2K Überwachung, 1200... All-in-One Wandleuchte mit Kamera: Eine nahtlos integrierte Kamera mit Beleuchtung überwacht den...

Volle 2K HD Auflösung mit einem großen Blickfeld: Livestream und das Videomaterial in voller...

Angebot eufy Security S330 eufyCam 3, überwachungskamera aussen, 4K kabellose überwachungskamera solar 2+1... 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...

STRAPAZIERFÄHIGES DESIGN: Die kabellose eufyCam 3 4K Überwachungskamera Solar ist in jeder...

Angebot eufy Security SoloCam C210, Überwachungskamera aussen, 2K Auflösung, ohne monatliche Kosten,... Jedes Detail ist wichtig: Mit 2K-Auflösung bei Tag und Nacht kannst du sicher sein, dass du...

Keine versteckten Gebühren: Es gibt keine monatlichen Kosten oder versteckte Gebühren. Es können...

Angebot eufy Security SoloCam S340, Überwachungskamera aussen solar, 360°-Überwachung, Keine Toten... DUAL-KAMERA-KLARHEIT BIS ZU 15m: Halte jedes Ereignis in deinem Zuhause in ultra-klarer...

SOLARBETRIEBEN, EINMAL INSTALLIERT – IMMER AKTIV: Erlebe dauerhafte Sicherheit mit der...

Angebot eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot eufy Security Indoor Cam C120, 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche, WLAN,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot eufy Security Babyphone, zusätzliche SpaceView Babyphone Kamera, Video-Babymonitor, 720p HD,... MÜHELOSES KOPPELN: Zwei einfache Klicks genügen und die zusätzliche Babyphone-Kamera ist...

SMARTES SICHERHEITSSYSTEM: Bis zu 4 Sicherheitskameras können zum Babyphone-System hinzugefügt...

