Am Wochenende berichtete Bloomberg, dass Apple plant, im nächsten Monat ein innovatives System namens „Presto within Apple“ in seinen US-Einzelhandelsgeschäften einzuführen. Dieses System erlaubt es den Mitarbeitern der Apple Stores, Software-Updates für iPhones durchzuführen, ohne dass die Verpackungen der Geräte geöffnet werden müssen. Jetzt ermöglicht uns iGeneration einen ersten Blick auf Presto und informiert bei der Gelegenheit, dass das System auch außerhalb der Vereinigten Staaten eingeführt wird.

Neues Update-System in Apple Stores

Presto wurde mit der Fähigkeit entwickelt, verpackte iPhones drahtlos ein- und auszuschalten und ihre Software zu aktualisieren. Dieser Prozess wird über ein Gerät ausgeführt, das einem kleinen Metallschrank ähnelt und mehrere iPhone-Boxen für gleichzeitige Aktualisierungen aufnehmen kann.

Wie ein neues Foto von iGeneration zeigt, kann der Schrank bis zu sechs iPhones gleichzeitig aufnehmen und verfügt über eingebaute Schienen, um unterschiedlich große iPhone-Boxen an ihrem Platz zu halten. Auf dem Bild oben sind zwei separate Presto-Systeme zu sehen, die übereinander gestapelt sind.

Mit einem solchen System entfällt die Notwendigkeit einer sofortigen Softwareaktualisierung durch den Kunden, was den Kauf bequemer und effizienter macht. Dabei ist der komplette Vorgang relativ schnell durchgeführt. Dem Bericht zufolge benötigen die Mitarbeiter des Apple Store etwa 20 Sekunden, um eine Box auf der Schiene zu positionieren“. Von dort aus wird das iOS-Update innerhalb von 15 bis 30 Minuten installiert – und das alles, während das iPhone in seiner Box versiegelt bleibt. Für den Vorgang soll das System eine Kombination aus MagSafe und anderen drahtlosen Technologien nutzen.

Traditionell werden iPhones ab Werk mit dem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren iOS-Build ausgeliefert, was oft dazu führt, dass die Geräte mehrere Updates hinterherhinken, wenn sie den Kunden erreichen. Mit Presto stellt Apple sicher, dass alle in seinen Stores verkauften iPhones auf dem neuesten Stand sind und den Standards des Unternehmens für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besser entsprechen.

