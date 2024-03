Apple wird in seinen US Retail Stores ein neues System einführen, das den Namen „Presto within Apple“ trägt. Das innovative System ermöglicht es Apple Store-Mitarbeitern, die Software von iPhones drahtlos zu aktualisieren, während die Geräte in der Verpackung verbleiben. Das System soll ab nächsten Monat flächendeckend in den USA eingeführt werden und sicherstellen, dass die Kunden iPhones mit der neuesten iOS-Version vorinstalliert erhalten.

Die Technologie hinter Presto

Presto wurde mit der Fähigkeit entwickelt, iPhones drahtlos ein- und auszuschalten und ihre Software zu aktualisieren. Dieser Prozess wird über ein Gerät ausgeführt, das einem kleinen Metallschrank ähnelt und mehrere iPhone-Boxen für gleichzeitige Aktualisierungen aufnehmen kann. Mit einem solchen System entfällt die Notwendigkeit einer sofortigen Softwareaktualisierung durch den Kunden, was den Kauf bequemer und effizienter macht. Bloombergs Mark Gurman schreibt in seinem „Power On“ Newsletter:

„Das System sieht ein bisschen aus wie ein Metallfach für Schuhe. Es kann MagSafe und andere drahtlose Technologien nutzen, um das iPhone mit Strom zu versorgen, ohne dass die Verpackung geöffnet werden muss. Es lädt und installiert neue Software und schaltet das Smartphone dann wieder aus.“

Gurman berichtete erstmals im Oktober letzten Jahres über dieses System, und 9to5Mac fand anschließend Hinweise auf die Funktion in iOS 17.2. Mit der Einführung des Presto-Systems geht Apple das Problem der Auslieferung von iPhones mit veralteten iOS-Versionen an. Traditionell werden iPhones ab Werk mit dem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren iOS-Build ausgeliefert, was oft dazu führt, dass die Geräte mehrere Updates hinterherhinken, wenn sie den Kunden erreichen. Mit Presto stellt Apple sicher, dass alle in seinen Geschäften verkauften iPhones auf dem neuesten Stand sind und den Standards des Unternehmens für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besser entsprechen.

