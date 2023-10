Mitte Oktober tauchte erstmals das Gerücht auf, dass Apple an einem System arbeitet, um ungeöffnete iPhones in den Apple Stores aktualisieren zu können. So kann der Hersteller sicherstellen, dass ein verkauftes iPhone mit der neuesten iOS-Version an den Kunden übergeben wird.

iOS 17.2: neue Hinweise auf OTA-Firmwareupdates für ungeöffnete iPhones in Apple Stores

Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 1 zu iOS 17.2 veröffentlicht (Das ist neu). Aus dieser geht hervor, dass der Hersteller aus Cupertino tatsächlich an einem System arbeitet, um ungeöffnete iPhones drahtlos zu aktualisieren und Kunden ein Gerät mit der neuesten Firmware zu übergeben.

Die Kollegen von 9to5Mac konnten nun im Code von iOS 17.2 entsprechende Hinweise vorfinden, so dass das iOS 17.2 Beta SDK, das mit der neuesten Xcode 15.1 Beta geliefert wird, die Gerüchte weitestgehend bestätigt. Es gibt drei neue interne Frameworks namens FactoryOTALogger, FactoryOTANetworkUtils und FactoryOTAWifiUtils, die drahtlose OTA-Firmware-Updates mithilfe eines speziellen externen Geräts ermöglichen.

Mark Gurman von Bloomberg hatte zuletzt berichtet, dass es sich um ein „proprietäres pad-ähnliches Gerät handelt, auf das der Mitarbeiter des Apple Stores den Kartons mit iPhones stellen kann, um das Update auszuführen. Die Funktion ist nicht für Endbenutzer gedacht und wird in den Codes eindeutig als intern gekennzeichnet.

Das neue System wird es Apple ermöglichen, größere Bugs zu vermeiden, indem ungeöffnete und versiegelte iPhones vor dem tatsächlichen Verkauf auf die neueste iOS-Version aktualisiert werden können. Darüberhinaus könnte das System verwendet werden, um Geräte wiederherzustellen, ohne dass diese per Kabel mit einem Computer verbunden werden müssen.

Kurz vor dem Verkaufsstart der iPhone 15 Modelle hatte Apple mit iOS 17.0.2 ein Update veröffentlicht, um ein Problem zu beheben, bei dem Daten nicht direkt von einem anderen iPhone während des Einrichtens übertragen werden konnten. Dieses Update war zwangsläufig noch nicht auf den Geräten zum Verkaufsstart installiert. Darüberhinaus kann es natürlich auch vorkommen, dass ein iPhone-Modelle mal eins, zwei Wochen im Regal liegt, bevor dieses verkauft wird. Veröffentlicht Ale zwischenzeitlich ein Update, so könnten es Apple Mitarbeiter vor Ort kurz installieren und Kunden ein „frisches“ Gerät mit an die Hand geben.