Apple bereitet sich bekanntlich auf ein Online-Event am 31. Oktober um 1:00 Uhr vor, bei dem der Mac im Mittelpunkt stehen wird. Dabei soll sich das Unternehmen vor allem auf die Leistungsfähigkeit der neuen M3-Chips konzentrieren. Und was gebe es besseres als das neue Power-House mit hochkarätigen Games zu bewerben? Entsprechend wird Apple den AAA-Games mit ihren hochauflösenden Grafiken, hohen Frameraten und Fetaures wie Raytracing auf dem Event besonders viel Aufmerksamkeit widmen. Passend hierzu hat sich MacRumors angeschaut, was wir in der Nacht vom 30. Oktober auf den 31. Oktober erwarten können.

Hardware-beschleunigtes Ray Tracing

Die erwartete M3-Chipserie für Macs weist einige Merkmale auf, die auch im A17 Pro-Chip von Apple zu finden sind, welcher das iPhone 15 Pro antreibt. Insbesondere wird erwartet, dass diese Chips hardwarebeschleunigtes Raytracing unterstützen. Raytracing lässt die Beleuchtung einer 3D-gerenderten Szene deutlich realistischer aussehen, als es bisher möglich war, was den Realismus der Spielgrafik auf das nächste Level hebt.

Es wird erwartet, dass die Chips der M3-Serie mit dem 3nm-Prozess von TSMC hergestellt werden, der im Vergleich zu den Chips der M2-Serie eine höhere Leistung und eine verbesserte Energieeffizienz bietet. Diese Fortschritte ebnen den Weg für mehr AAA-Games, die auf dem Mac erscheinen.

Mehr AAA-Games auf dem Mac

Apple arbeitet mit Spieleentwicklern zusammen, um aktuelle und zukünftige Spiele für Apple-Geräte umzusetzen. So erhält das iPhone 15 Pro grafisch aufwendige Spiele – zum Beispiel Assassin’s Creed Mirage, das Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village und Death Stranding. In einem Gespräch mit IGN deutete Apples Chipentwickler Tim Millet an, dass die für das iPhone 15 Pro angekündigten Spiele auch den Weg auf den Mac finden werden.

Interessanterweise bringt Capcom Resident Evil Village für das iPhone 15 Pro und die iPad-Modelle (mit M1-Chip oder neuer) genau am Tag von Apples Event heraus. Dies könnte ein Zufall sein, könnte aber auch auf weitere spielbezogene Ankündigungen hindeuten, die Apple, Capcom und möglicherweise andere Entwickler betreffen.

Ein weiteres interessantes Detail ist die Zeit des Events, 17 Uhr pazifischer Zeit, was den Geschäftszeiten in Japan entspricht. Unbestätigte Quellen sprechen von einer bedeutenden Zusammenarbeit zwischen Apple und einem japanischen Spieleentwickler, die während dieses Events enthüllt werden soll. Darüber hinaus deutet der App Store einen Start von dem Resident Evil 4 Remake für M1 Macs und neuer am 31. Dezember an.

Sony plant derweil, am Tag des Apple-Events Cloud-Streaming für PS5-Spiele in Nordamerika einzuführen. Dies wirft laut MacRumors Fragen über eine mögliche Partnerschaft oder Verknüpfung zwischen Apple und Sony auf. Unserer Meinung sollte man sich hier jedoch nicht allzu viele Hoffnungen machen. Sony hat klar kommuniziert, dass das Streaming von ausgewählten PS5-Spielen vorerst nur auf PS5-Konsolen angeboten wird. Hingegen bietet der Hersteller PS4-Spiele und PS3-Spiele im Stream auch für Windows-PCs an. Somit bleibt zumindest die Chance, dass Sony in dieser Richtung für den Mac etwas ankündigen könnte.

Verbesserte Spielfunktionen des Mac

Apples macOS Sonoma hat einen neuen „Spielmodus“ eingeführt. Dieser Modus verbessert die CPU- und GPU-Leistung für Spiele, verringert die Audio-Latenz der AirPods und reduziert die Eingabelatenz bei vielen Drittanbieter-Controllern.

Darüber hinaus hat Apple auf der WWDC 2023 ein Toolkit vorgestellt, das Entwicklern den Übergang von Windows-Spielen zum Mac erleichtert. Dieses Toolkit bietet eine Emulationsumgebung, mit der Entwickler ihre Windows-Spiele auf dem Mac testen können, ohne Änderungen am Code vorzunehmen.

Zusammenfassend verspricht das kommende Event von Apple spannende Entwicklungen für Gaming-Begeisterte, insbesondere für diejenigen, die der Mac-Plattform treu sind.