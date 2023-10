Apple hat in der tvOS 17.2 Beta die TV-App aktualisiert, um die Navigation und das Auffinden von Inhalten zu erleichtern. So gibt es jetzt eine spezielle Seitenleiste, die Inhalte von verschiedenen Apps und Streaming-Diensten, einschließlich Apple TV+, enthält.

Die neue Seitenleiste enthält spezielle Abschnitte für Suche, Jetzt ansehen, Apple TV+, MLS Season Pass, Sport, den Store und die Bibliothek. In einem separaten Bereich der Leiste können Nutzer auf Inhalte von bestimmten Streaming-Diensten zugreifen, die in die TV-App integriert sind, darunter Prime Video, Disney+, Paramount+ und mehr.

tvOS 17.2 developer beta is out, and with it comes our first look at the new @AppleTV app navigation… pic.twitter.com/GQ44ABtFLd

— Sigmund Judge (@sigjudge) October 26, 2023