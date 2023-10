Am kommenden Dienstag lädt Apple zum Special Event. Nachts ab 01:00 Uhr wird der Hersteller aus Cupertino Neuerungen bekannt geben. Ein neues 13 Zoll MacBook Pro mit M3 Chip wird dabei sehr wahrscheinlich nicht auf der Agenda stehen.

Bloomberg: Kein 13 Zoll MacBook Pro mit M3 zum „Scary fast“-Event

Am vergangenen Wochenende meldete sich Mark Gurman von Bloomberg zu Wort und deutete an, dass Apple in der kommenden Woche unter anderem ein neues 13 Zoll MacBook Pro ankündigen könnte. In der Tat ist derzeit eins der beiden Standardmodelle im Apple Online Store ausverkauft.

Nun rudert der Apple-Insider allerdings zurück. Er gibt nun zu verstehen, dass das Gerät in der kommenden Woche kein Upgrade erhalten wird. Ein neues Einsteiger MacBook Pro mit dem Codenamen J504 sei zwar seit längerem in der Entwicklung und verfügt über einen M3 Chip. Allerdings wird das Gerät in der kommenden Woche nicht angekündigt.

Welche Neuheiten bleiben wir das „Scary fast“-Event? Die Bezeichnung „Unheimlich schnell“ impliziert, dass Apple über die M3-Familie sprechen wird. Damit könnte dann neben dem M3 auch der M3 Pro und M3 Max gemeint sein. Während der M3 im neuen iMac landen dürfte, wird Apple die beiden leistungsstärkeren Chips wahrscheinlich im 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro verbauen. Sowohl der iMac als auch die beiden genannten MacBook Pro sind aktuell im Apple Online Store ausverkauft.

Allerdings scheint Apple verschiedene M3 Pro und M3 Max Chip mit unterschiedlich vielen CPU- und GPU-Kernen getestet zu haben, so dass nicht klar ist, welcher Chip exakt zum Einsatz kommen wird. Auch bei der Speichergrößte wurden unterschiedliche Konfigurationen getestet.

Neben den neuen Macs wird Apple vermutlich kommende Woche auch neues Zubehör präsentieren und bei diesem ebenfalls auf USB-C anstatt Lightning setzen. Dabei denken wir an eine Tastatur, eine Maus und ein Trackpad.