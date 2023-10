Apple TV+ bereitet sich mit einer Fülle von Feiertagsspecials für Zuschauer aller Altersgruppen auf die Festtage vor. Von beliebten Klassikern bis hin zu neuen Inhalten will die Plattform ihren Abonnenten eine fröhliche und abwechslungsreiche Weihnachtszeit bieten.

Es wird weihnachtlich bei Apple TV+

Apple TV+ bietet in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Programmen. An der Spitze steht das Apple Original Special „Das Samtkaninchen“, inspiriert von Margery Williams’ zeitlosem Kinderbuch. Eine weitere Premiere ist der festliche Film „Hannah Waddingham: Home for Christmas“, in dem die Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham (bekannt aus „Ted Lasso“) im Mittelpunkt steht. Weitere Specials sind Episoden aus „Die Snoopy Show“, „Frosch und Kröte“, „Sago Mini Freunde!“ und „Die Insel der Formen“.

Für Fans von Charlie Brown bietet Apple TV+ anlässlich des 50-jährigen Jubiläums vom 18. bis 19. November ein kostenloses Streaming von „Die Peanuts – Erntedankfest“. Ebenso wird „Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten“ vom 16. bis 17. Dezember kostenlos zu sehen sein.

Die Highlights zur Weihnachtszeit

„Hannah Waddingham: Home for Christmas“ (22. November) : Ein musikalisches Spektakel im Londoner Coliseum mit Hannah Waddingham. Bei dieser Veranstaltung werden Waddinghams beliebte Weihnachtslieder in Begleitung eines großen Orchesters dargeboten. Produziert von Done + Dusted, knüpft die Show an den Erfolg von „Mariah Careys magische Weihnachtsshow“ an.

: Ein musikalisches Spektakel im Londoner Coliseum mit Hannah Waddingham. Bei dieser Veranstaltung werden Waddinghams beliebte Weihnachtslieder in Begleitung eines großen Orchesters dargeboten. Produziert von Done + Dusted, knüpft die Show an den Erfolg von „Mariah Careys magische Weihnachtsshow“ an. „Das Samtkaninchen“ (22. November) : Eine zauberhafte Geschichte über bedingungslose Liebe und Freundschaft, mit Phoenix Laroche als William. Hochkarätige Schauspieler leihen ihre Stimmen, darunter Helena Bonham Carter, Nicola Coughlan und Alex Lawther. Magic Light Pictures übernimmt die Produktion mit einem Drehbuch von Tom Bidwell.

: Eine zauberhafte Geschichte über bedingungslose Liebe und Freundschaft, mit Phoenix Laroche als William. Hochkarätige Schauspieler leihen ihre Stimmen, darunter Helena Bonham Carter, Nicola Coughlan und Alex Lawther. Magic Light Pictures übernimmt die Produktion mit einem Drehbuch von Tom Bidwell. „The Making of ‚Spirited'“ (22. November) : Ein exklusiver Einblick in die Entstehung des Hit-Musicals „Spirited“ mit Stars wie Will Ferrell und Ryan Reynolds.

: Ein exklusiver Einblick in die Entstehung des Hit-Musicals „Spirited“ mit Stars wie Will Ferrell und Ryan Reynolds. „Frosch und Kröte – Heiligabend“ (1. Dezember) : Das winterliche Weihnachtsabenteuer von Frosch und Kröte. Mit den Stimmen von Nat Faxon und Kevin Michael Richardson zeigt die Episode die gegensätzlichen Persönlichkeiten des Duos, das dennoch untrennbar miteinander verbunden ist.

: Das winterliche Weihnachtsabenteuer von Frosch und Kröte. Mit den Stimmen von Nat Faxon und Kevin Michael Richardson zeigt die Episode die gegensätzlichen Persönlichkeiten des Duos, das dennoch untrennbar miteinander verbunden ist. „Die Insel der Formen – Der Winterblues“ (1. Dezember) : Eine herzerwärmende Folge, in der Kreis und Dreieck einen neuen Feiertag erfinden, um die Stimmung von Viereck zu heben.

: Eine herzerwärmende Folge, in der Kreis und Dreieck einen neuen Feiertag erfinden, um die Stimmung von Viereck zu heben. „Die Snoopy-Show – Das Glück ist eine Feiertagstradition“ (1. Dezember) : Begleitet Snoopy, Woodstock und seine Freunde bei herzerwärmenden Feiertagsstreichen.

: Begleitet Snoopy, Woodstock und seine Freunde bei herzerwärmenden Feiertagsstreichen. „Spirited – Sing-Along“ (1. Dezember) : Wolltet ihr schon immer mit Will Ferrell, Ryan Reynolds und Octavia Spencer zu den Melodien von „Spirited“ singen, dann wird euch im Dezember der Wunsch erfüllt.

: Wolltet ihr schon immer mit Will Ferrell, Ryan Reynolds und Octavia Spencer zu den Melodien von „Spirited“ singen, dann wird euch im Dezember der Wunsch erfüllt. „Sago Mini Freunde! – Der Neujahrs-Stein“ (22. Dezember): Eine neue Episode, in der Harvey mit seinen Freunden auf eine Schnitzeljagd geht, um das neue Jahr zu begrüßen.

Abonnenten können natürlich auch das Weihnachtsprogramm aus den letzten Jahren sehen, darunter „Spirited“, „Mariah Careys magische Weihnachtsshow“ und vieles mehr.