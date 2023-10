Beats – ein Tochterunternehmen von Apple – hat heute eine Kooperation mit EA Sports FC und Fußball-Profi Erling Haaland angekündigt. Die Zusammenarbeit umfasst eine Werbekampagne sowie mehrere Beats-Integarationen in EA SPORTS FC 24.

Beats und EA Sports FC kooperieren

Der auffällige Kampagnenspot für die Zusammenarbeit zwischen Beats und EA SPORTS FC, der vollständig auf der proprietären Frostbite-Engine von EA basiert, stellt Erling Haaland, den ersten Cover-Athleten von EA SPORTS FC und den kürzlich neu ernannten Markenbotschafter von Beats, in den Fokus.

Um den Werbespot zu erstellen, hat EA SPORTS FC Szenen von Haaland aus der inspirierenden neuen globalen Kampagne von Beats (The King & The Viking) mithilfe der Frostbite-Engine neu gemixt – dieselbe Gameplay-Engine, die The World’s Game in lebensechten Details liefert und jedem Spiel in EA SPORTS FC 24 ein neues Maß an Immersion verleiht.

Diejenigen, die EA SPORTS FC 24 bis zum 1. November spielen, erhalten den Gründerstatus und Belohnungen, darunter für FC 24 einen exklusiven permanenten Erling Haaland-Artikel in Ultimate Team, einen maßgeschneiderten digitalen Haaland-inspirierten Beats Studio Pro Viking-Kopfhörer in VOLTA Football und mehr im gesamten FC 24 und darüber hinaus.

Auch einen Ausblick auf Dezember gibt es bereits. im Dezember können Spieler im Spielerkarrieremodus von FC 24 mit ihrem Gehalt im Spiel virtuelle Beats-Kopfhörer kaufen, um Persönlichkeitspunkte zu verdienen, die ihre Leistung im Spiel steigern. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere können Spieler auch Beats-Botschafter werden, um zusätzliches Gehalt und PlayStyles-Vorteile im Spiel zu erhalten. Im Manager-Karrieremodus können Spieler ihren individuell erstellten Clubs von Beats inspirierte Kits zuweisen.