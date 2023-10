In den letzten Monaten hat Elon Musk bedeutende Änderungen bei X, dem ehemaligen Twitter, vorgenommen. In einem internen Meeting soll Musk laut The Verge seine Pläne klar kommuniziert haben. Während der Milliardär den Kommunikationssektor weiter ausbauen will, soll der Dienst auch den Finanzsektor betreten. Die jüngsten Änderungen und Pläne deuten darauf hin, dass X zu einem Multi-Service-Dienst werden soll, der weit über das Teilen von Nachrichten hinausgeht.

Finanzdienstleistungen

Elon Musk hat ambitionierte Pläne, X in den Finanzsektor einzuführen. Indem er auf seine Erfahrungen aus den Anfangstagen von PayPal zurückgreift, strebt Musk danach, eine Plattform zu schaffen, auf der Nutzer ihre Finanzen bündeln können. „Ich rede davon, dass man kein Bankkonto mehr braucht“, soll Musk in einem Jahresmeeting gesagt haben.

Während X in den USA bereits an den notwendigen Lizenzen arbeitet, ist die Ausweitung dieser Dienste in Europa noch ungewiss. Es wird eine Herausforderung sein, das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen, insbesondere da das Vertrauen in das Netzwerk in jüngster Zeit aufgrund von Kontroversen geschwunden ist.

Einführung von Audio- und Video-Anrufen

Während die Finanzdienstleistungen noch Zukunftsmusik sind, gibt es schon jetzt neue Kommunikationsmöglichkeiten bei X. So könnt ihr auf der Plattform ab sofort Audio- und Video-Anrufe tätigen – vorausgesetzt, ihr habt ein kostenpflichtiges Abonnement. Angerufen werden können jedoch alle X-Nutzer.

Um einen Anruf zu starten, müsst ihr nur in den Direktnachrichten-Bereich den Kontakt auswählen, den ihr anrufen möchtet und tippt auf die Hörer-Schaltfläche. Anschließend könnt ihr zwischen Audio- und Video-Anruf wählen. Während des Anrufs gibt es weitere Funktionen, wie etwa das Ausschalten der Kamera und das Stummschalten des Mikrofons. Die Funktion kann in den Einstellungen unter „Privatsphäre und Sicherheit“ aktiviert werden.

Early version of video & audio calling on 𝕏 https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

Mit der Einführung neuer Kommunikationsfunktionen und den Plänen für Finanzdienstleistungen zeigt Musk seinen Wunsch, X zu einer zentralen Plattform für verschiedene Dienstleistungen zu machen. Die Zeit wird zeigen, ob diese Erweiterungen bei den Nutzern Anklang finden und ob X seine Position im digitalen Raum stärken kann.