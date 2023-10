Apple TV+ hat eine neue dreiteilige Dokumentarserie mit dem Titel „John Lennon: Murder Without A Trial“ angekündigt. Diese wird von Emmy-Preisträger Kiefer Sutherland („24“, „The Caine Mutiny Court-Martial“) gesprochen.

Apple TV+ kündigt neue Doku-Serie „John Lennon: Murder Without A Trial“ an

Apple erweitert sein Portfolio auf Apple TV+ mit einer neuen Doku-Serie. „John Lennon: Murder Without A Trial“ enthält exklusive Augenzeugeninterviews und bisher unveröffentlichte Tatortfotos und wirft ein neues Licht auf das Leben und den Mord an der Musik- und Kulturikone John Lennon sowie auf die Ermittlungen und Verurteilung seines geständigen Mörders Mark David Chapman.

„John Lennon: Murder Without A Trial“ ist die am gründlichsten recherchierte Untersuchung des Mordes an John Lennon im Jahr 1980, der die Welt schockierte und traurig machte. Der Produktion wurden umfangreiche Anträge des New York City Police Department, des Board of Parole und der Bezirksstaatsanwaltschaft nach dem Freedom of Information Act gewährt; und die Serie beinhaltet exklusive Interviews mit Augenzeugen – die sich zum erste Mal zu Wort melden – sowie einigen von Lennons engsten Freunden, die schockierende Details von Lennons tragischem Mord enthüllen. „John Lennon: Murder Without A Trial“ enthält auch Interviews mit Chapmans Verteidigern, Psychiatern, Detektiven und Staatsanwälten.

Weitere Details zur Dokumentation hat Apple TV+ bislang noch nicht bekannt gegeben. So ist derzeit noch nicht bekannt, wann diese auf der Apple Video-Streaming-Plattform anlaufen wird.