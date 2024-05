Im Laufe dieser Woche hat Apple unter anderem das neue iPad Air mit M2-Chip angekündigt. Erstmals bietet Apple das iPad Air in zwei Modellgrößen an. Neben einem 11 Zoll Modell könnt ihr euch auch für ein größeres 13 Zoll Modell entscheiden. Dies hat den charmanten Vorteil, dass ihr nicht zwingend zum deutlich teureren iPad Pro greifen müsst, um ein möglichst großes iPad zu besitzen. Wie nun bekannt wird, gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen dem 11 Zoll und 13 Zoll iPad Air. Dieser dürfte hauptsächlich bei der Verwendung in besonders hellen Umgebungen auffallen.

13 Zoll iPad Air (M2): Display ist 20 Prozent heller als beim 11 Zoll Modell

Blickt man au die technischen Spezifikationen des neuen iPad Air mit M2-Chip, so zeigt sich ein kleiner Unterschied hinsichtlich des Displays. Dabei meinen wir nicht, dass das 13 Zoll Modell ein paar mehr Pixel darstellt, vielmehr geht es um die Display-Helligkeit.

Dabei besitzt das 11 Zoll iPad Air M2 – genau wie sein Vorgänger mit M1-Chip – eine SDR Helligkeit von maximal 500 Bits. Das 13 Zoll iPad Air M2 bietet hingegen eine maximale SDR Helligkeit von 600 Nits. Das sind übrigens die selben 600 Nits, mit denen Apple das 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro mit M2 Chip bewirbt. Beim neuen iPad Pro mit M4 Chip und OLED-Display setzt Apple übrigens auf eine maximal Helligkeit von 1.000 Nits (SDR) bzw. 1.600 Nits (HDR).

Das neue iPad Air mit M2-Chip und iPad Pro mit M4-Chip lassen sich seit vergangenem Dienstag vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiern die Geräte am 15. Mai 2024.

Apple 11" iPad Air (M2): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Querformat Frontkamera/12 MP... WARUM IPAD AIR − Das iPad Air ist leistungsstark, vielseitig und in zwei Größen erhältlich. Es...

11" LIQUID RETINA DISPLAY – Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen...

Apple 13" iPad Air (M2): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Querformat Frontkamera/12 MP... WARUM IPAD AIR − Das iPad Air ist leistungsstark, vielseitig und in zwei Größen erhältlich. Es...

13" LIQUID RETINA DISPLAY – Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren