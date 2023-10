Im Laufe des heutigen Tages hat Apple die erste Beta zu iOS 17.2 und Co. veröffentlicht. Nachdem die Beta-Phase zu iOS 17.1 am Mittwoch endete und Apple die finale Version für alle Anwender freigab, geht es nun in die nächste Runde.

iOS 17.2 Beta 1: Das ist neu

Mittlerweile ist die Beta 1 zu iOS 17.2 auf ersten Geräten installiert und so langsam aber sicher wird deutlich, an welchen Stellschrauben die Entwickler in Cupertino gedreht haben.

Journal-App (Tagebuch)

Bereits im Juni dieses Jahres zur WWDC hatte Apple die neue Journal angekündigt. Gleichzeitig hieß es allerdings, dass die neue App nicht direkt mit iOS 17.0 eingeführt wird. iOS 17.1 brachte ebenfalls nicht die neue App, mit iOS 17.2 wird dies allerdings soweit sein.

Apple bewirbt die App wie folgt

Tagebuch ist eine neue App, mit der iPhone Nutzer durch Schreiben eines Tagebuchs reflektieren und Dankbarkeit ausdrücken können, was sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Mithilfe von maschinellem Lernen auf dem Gerät kann die App personalisierte Vorschläge machen, die den Tagebucheintrag von Nutzer inspirieren können. Die Vorschläge werden intelligent anhand kürzlicher Aktivitäten zusammengestellt, darunter Fotos, Personen, Orte, Trainings und mehr. So wird es ganz einfach, mit dem Schreiben zu beginnen. Und geplante Benachrichtigungen können dabei helfen, das Tagebuchschreiben zur Gewohnheit zu machen. Mit der Möglichkeit, die App zu sperren, der Verarbeitung auf dem Gerät und der durchgehenden Verschlüsselung wurde Tagebuch ganz für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer entwickelt und sorgt dafür, dass niemand – auch nicht Apple – auf die Tagebucheinträge zugreifen kann. Und mit der neuen Journaling Suggestions API können Entwickler Vorschläge für Tagebucheinträge zu ihren Apps hinzufügen.

Apple Music: Collaborative Playlists

In Apple Music gibt es jetzt Collaborative Playlists, die Musikhören mit Freunden einfacher als je zuvor machen. Wenn ihr eine Wiedergabeliste in Apple Music mit iOS 17.2 anseht, seht ihr oben rechts eine neue Option, mit der ihr andere Personen zur Zusammenarbeit an dieser Playlist einladen können. Von dort aus kann jeder zu dieser Playlist etwas hinzufügen, Lieder neu anordnen, Lieder entfernen und Emojis verwenden, um auf die Lieder zu reagieren, die in der Benutzeroberfläche „Aktuelle Wiedergabe“ angezeigt werden.

New Apple Music features in iOS 17.2: – Favorite songs playlist

Darüber hinaus enthält iOS 17.2 eine neue „Favoriten“-Playlist, die automatisch basierend auf den Songs generiert wird, die ihr in eurer Mediathek als Favoriten markiert habt. Apple warnt jedoch davor, dass es in der ersten Betaversion von iOS 17.2 einen Fehler gibt, bei dem es für einige Benutzer „eine Weile dauern kann, bis die neue Favoriten-Playlist angezeigt wird“.

iMessage Contact Key Verification

Apple beschreibt diese Funktion wie folgt

Mit der iMessage Contact Key Verification können Benutzer, die außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind – wie Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Regierungsmitglieder – jetzt weitergehend verifizieren, dass sie nur mit den beabsichtigten Personen Nachrichten senden. Die überwiegende Mehrheit der Benutzer wird niemals Ziel hochentwickelter Cyberangriffe sein, aber die Funktion bietet eine wichtige zusätzliche Sicherheitsebene für diejenigen, die es sein könnten. Gespräche zwischen Benutzern, die die iMessage Contact Key Verification aktiviert haben, erhalten automatische Benachrichtigungen, wenn ein außergewöhnlich fortgeschrittener Angriff, z.B von einem staatlich geförderten Angreifer, jemals gelingen sollte, Cloud-Server zu durchbrechen und ihr eigenes Gerät einzufügen, um diese verschlüsselte Kommunikation zu belauschen. Und für noch höhere Sicherheit können Benutzer der iMessage Contact Key Verification einen Kontaktverifizierungscode persönlich, auf FaceTime oder über einen anderen sicheren Anruf vergleichen.

Apple Fitness+ Audio Focus

Diese Neuerung gibt Benutzern die Möglichkeit, die Lautstärke der Musik oder der Stimmen der Trainer während eines Apple Fitness+-Trainings zu priorisieren.

Actionbutton

Apple hat als neue Option für den Actionbutton des iPhone 15 Pro die Option Übersetzer hinzugefügt.

Neue Wetter Widgets

iOS 17.2 bringt auch Neuerungen rund um die Wetter-App mit sich. Zukünftig stehen euch auch Widgets für die tägliche Vorhersage, Sonnenauf- und Untergang sowie eine Wetter-Detailansicht zur Auswahl bereit.

Update 27.10.2023, 08:20 Uhr

Über Nacht sind noch verschiedene weitere Neuerungen bekannt geworden.

iMessage Reaktionen

In der Nachrichten-App in iOS 17.2 könnt ihr jetzt mit jedem Sticker oder Emoji auf Nachrichten reagieren. Ihr müsst lediglich auf eine Nachricht lange drücken und die neue Option „Sticker hinzufügen“ auswählen. Diese Funktion hatte Apple bereits zur WWDC angekündigt, mit dem kommenden X.2 Update wird diese implementiert.

Uhr-Widget

Unter iOS 17.2 steht euch ein neues Uhr-Widget zur Verfügung, welches die aktuelle Uhrzeit digital und nicht analog anzeigt. (Danke Besnik)

Apple Music Fokus-Filter

Zukünftig könnt ihr einen Apple Music Fokus-Filter verwenden. Über diesen könnt ihr entscheiden, ob von euch ausgewählte und abgespielte Musik in „Zuletzt gehört“ und in weiteren Bereichen von Apple Music angezeigt werden soll. So können beispielsweise eure Kinder euren Apple Music Account nutzen, ohne dass dies Auswirkungen auf eure Empfehlungen etc. hat.

Kontaktposter

Es gibt eine neue Regenbogen-Textoption beim Erstellen eines Kontaktposters unter iOS 17.2.

Nachrichten in iCloud

Der Abschnitt „Nachrichten“ in Einstellungen -> iCloud wurde in „Nachrichten in „iCloud““ umbenannt. Es zeigt die Gesamtspeichermenge an, die Nachrichten beanspruchen, die Anzahl der mit „iCloud“ synchronisierten Nachrichten und den Zeitpunkt der letzten Synchronisierung. Es gibt auch die Option „Jetzt synchronisieren“, um ein Update zu erzwingen.

Apple TV-App

Es deutete sich in den letzten Tagen bereits an, dass Apple an einem größeren Update für die TV-App arbeitet. Apple hat die separaten Registerkarten für Filme und TV-Sendungen im Store-Bereich der Apple TV-App auf dem iPhone und dem iPad entfernt.

AirPlay

Es gibt eine neue „AirPlay Receiver“-Einstellung, die es dem kommenden Apple Vision Pro-Headset ermöglicht, Inhalte auf ein „iPhone“ zu streamen oder zu teilen, so Macrumors.

Memoji

Apple hat einen „Körper“-Bereich für Memojis hinzugefügt, in dem ihr Taille, Brust, Schultern und Arme anpassen können.