Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf Apple TV+. Am heutigen Freitag startet „Curses!“ und „The Enfield Poltergeist“ auf Apples Video-Streaming-Dienst.

„Curses!“ ist auf Apple TV+ gestartet

Im September angekündigt, steht ab sofort die neue Kinderserie „Curses!“ auf Apple TV+ bereit.

Bei „Curses!“ handelt es sich um eine animierte, gruselige Abenteuerserie, die am 27. Oktober ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird. „Curses!“ wird von DreamWorks Animation produziert. Die Handlung dreht sich um Alex Vanderhouven, der aufgrund eines Familienfluchs zu Stein verwandelt wird. Seine Familie – Frau Sky und die Kinder Pandora und Russ – übernehmen die Aufgabe, diesen Fluch aufzuheben. Ihr Ziel ist es, gestohlene Artefakte zurückzubringen, um sich von dem Fluch zu befreien.

Zur Einstimmung auf die neue Serie, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Apple TV: „The Enfield Poltergeist“ ist da

Ab sofort steht „The Enfield Poltergeist“ auf Apple TV+ bereit. Die Serie kombiniert mehr als 250 Stunden seltenes Audioarchiv, eine sorgfältige Nachbildung des Schauplatzes und Originalinterviews mit den von dem Fall betroffenen Personen. Die Serie ist eine ehrgeizige, genreübergreifende Geschichte, die die menschliche Faszination für das Unerklärliche und seine Auswirkungen auf diejenigen erforscht, die es leben.

In vier Episoden werden die Ereignisse anhand der realen Aufnahmen von Maurice Grosse rekonstruiert, einem paranormalen Ermittler, der alle seine Interviews mit den von dem Phänomen Betroffenen archiviert hat. Indem sie eine exakte Nachbildung des Hauses errichten, in dem sich die Vorfälle ereigneten, spielen die Darsteller nach, was auf den tatsächlichen Tonbändern zu hören ist, und ermöglichen so ein Zusammenspiel der Archivstimmen und Auftritte der ursprünglich an dem Vorfall Beteiligten mit aktuellen Interviews.

Steht ihr auf Nervenkitzel? Der offizielle Trailer gibt euch einen Einblick.