Apple plant, mit iOS 18 und macOS 15 bedeutende Updates einzuführen, die sich auf mehrere Bereiche auswirken sollen. Nachdem die Aufmerksamkeit vor allem auf neue KI-Anwendungen gerichtet ist, wird das Unternehmen auch Neuerungen in Nebenschauplätzen bringen. So berichtet MacRumors, dass Apple die Navigation in der Freeform-App deutlich verbessern will.

Verbesserte Freeform-Navigation

Unter dem Namen „Freeform-Szenen“ wird die neue Funktion den Nutzern die Möglichkeit geben, bestimmte Abschnitte bzw. Szenen innerhalb ihrer Boards zur einfacheren Navigation auszuwählen. Sobald eine Szene festgelegt und benannt ist, können die Nutzer zu dieser zurückkehren, nachdem sie andere Bereiche des Boards angesehen haben. Nutzer werden auch die Möglichkeit haben, Szenen nachträglich zu bearbeiten und dabei sogar mit anderen zusammenzuarbeiten. So sollen Freeform-Szenen mit iCloud kompatibel sein, was eine einfachere Freigabe und Bearbeitung ermöglicht.

Die Benutzeroberfläche für den Zugriff auf Freeform-Szenen ist in der Nähe der Zoom-Steuerung in der linken unteren Ecke der App angeordnet. Sie wird durch ein Sandwich-Bar-Symbol mit drei vertikalen Linien dargestellt. Wenn man auf dieses Symbol tippt bzw. klickt, wird die Szenen-Benutzeroberfläche angezeigt, die eine Navigationsleiste mit Pfeilsymbolen zum Wechseln zwischen den Szenen enthält. Ein quadratisches Symbol zwischen den Pfeilen bietet zusätzliche Auswahl- und Navigationsoptionen.

Apple hat auch Tastaturkürzel eingeführt, um die Verwendung von Freeform-Szenen zu erleichtern. Dazu gehören Tastenkombinationen zum Speichern (Umschalt + Befehl + S), zum Navigieren zur nächsten Szene (Wahl + Befehl + ]) und zum Zurückkehren zur vorherigen Szene (Wahl + Befehl + [).

Obwohl sich die Freeform-Szenen bereits in der Testphase befinden, sollte beachtet werden, dass es nicht immer alle geplanten Funktionen bis zur Veröffentlichung schaffen und Apple manchmal auch neue Ergänzungen bis zu einer späteren Version von iOS verschiebt.

