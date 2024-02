Im Juni dieses Jahres wird Apple aller Voraussicht nach einen ersten Ausblick auf iOS 18 geben. Wir rechnen damit, dass Apple Anfang Juni zur Worldwide Developers Conference lädt und nicht über das iPhone Betriebssystem spricht, sondern auch neue Funktionen für das iPad, den Mac, Apple Watch und Co. in Aussicht stellt. Dabei dürften die Themen „Generative KI“ und „Maschinelles Lernen“ besonders im Fokus stehen.

Gurman: „Generative KI spielt bei iOS 18 eine große Rolle“

Bereits in den letzten Wochen zeichnete sich ab, dass iOS 18 eins der größten iPhone-Updates überhaupt werden könnte. Insbesondere künstliche Intelligenz soll dazu beitragen, dass das iPhone-Betriebssystem einen besonders großen Schritt nach vorne macht. Zuletzt hatte Apple Chef Tim Cook zu verstehen gegeben, dass Apple enorme viel Zeit und Mühe in künstliche Intelligenz investiert. Die ersten Ergebnisse dürften mit iOS 18 zu sehen sein.

Auch Mark Gurman hat in den letzten Wochen bereits mehrfach „bestätigt“, dass Apple intensiv an einer generativen KI arbeitet. In seinem jüngsten PowerOn-Newsletter greift er dieses Thema noch einmal auf. Er spricht davon, dass der ersten Möglichkeiten, wie Apple generative KI nutzt, darin besteht, die Softwareentwicklung zu beschleunigen – sowohl intern als auch extern. Seit mehreren Monaten arbeitet das Apple daran, große Sprachmodelle in Xcode zu integrieren. Zuletzt scheint das Unternehmen in diesem Segment große Fortschritte gemacht zu haben, so dass Mitarbeiter die KI-Tools intensiv einsetzen und testen. Apple möchte diesen Ansatz vor der WWDC intensiv ausprobieren, bevor man die KI-Tools für externe Entwickler freigibt,.

Die KI-Funktionen in Xcode sollen Entwickler dabei helfen, Codezeilen oder -blöcke zu vervollständigen und die Software, die Entwickler schreiben, automatisch zu generieren, um ihre Anwendungen zu testen und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Deutlich spannender sind die KI-Funktionen für Anwender allerdings als Bestandteil von iOS 18. Apple möchte möchte in iOS 18 verstärkt generative KI einfließen lassen, um die Technologie Anwendern zugänglich zu machen. Apple denkt darüber nach, neue KI-Tools in seine Produktivitäts-Apps, Services und Suchfunktionen einzubauen. In den kommenden Wochen und je näher wir uns auf die WWDC zubewegen, dürften immer mehr Details hierzu bekannt werden.

