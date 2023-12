Vor wenigen Wochen gewährte Apple den Kollegen von CNBC einen seltenen Einblick in Apples Chip Labor. Begleitend dazu haben die hochrangigen Apple Manager Johny Srouji und John Ternus ein Interview gegeben, welches nun als Video zur Ansicht bereit steht.

Video: Johny Srouji und John Ternus sprechen über Apple Silicon

Die Entwicklung eigener Chips ist für Apple sicherlich ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Genau dies geht noch einmal aus dem aktuellen Interview hervor. Mit dem iPhone 4 startete Apple bereits im Jahr 2010 in die Chipentwicklung, um die Anhängig von Intel und weiteren Herstellern zu reduzieren. Dieser strategische Wechsel gehört laut Apples Hardware-Chef John Ternus zu den tiefgreifendsten Veränderungen in der Produktentwicklung des Unternehmens in den letzten zwei Jahrzehnten.

Mittlerweile sind wir bei iPhone beim A17 Pro Chip und bei den Macs beim M3, M3 Pro und M3 Max angekommen. Darüberhinaus hat Apple für seine unterschiedlichen Produkte ebenfalls verschiedene Chips entwickelt. Exemplarisch denken wir hierbei an den S9-Chip bei den aktuellen Apple Watch Modellen, den H2-Chip bei den AirPods Pro 2 sowie den Ultrabreitbandchip der zweiten Generation.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In dem eingebunden Interview gehen Apple Senior Vice President of Hardware Technologies Johny Srouji und Apple Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus ausführlich auf die Silicon-Pläne des Unternehmens ein. Dazu gehören Themen wie die laufende Umstellung auf Apple Silicon Chips, die neuesten MacBook- und Mac-Desktop-Ankündigungen und mehr.

„Der Grund, warum wir 3nm verwenden, besteht darin, dass wir dadurch mehr Transistoren in einer bestimmten Dimension unterbringen können. Das ist wichtig für das Produkt und eine viel bessere Energieeffizienz“, sagte Srouji über Apples erste 3nm Chips im iPhone 15 Pro und MacBook Pro. „Auch wenn wir kein Chipunternehmen sind, sind wir aus gutem Grund führend in der Branche.“

Ternus bezeichnete zudem den Übergang von Intel Chips zu Apple Silicon als eine der tiefgreifendsten, wenn nicht sogar die tiefgreifendste Veränderung bei Apple Produkten in den letzten 20 Jahren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren