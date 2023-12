Weihnachten liegt hinter uns und der Jahreswechsel steht bevor. Bevor in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder die Sektkorken knallen und das neue Jahr begrüßt wird, hat Apple seine jährliche New Year Promo in Japan mit einem speziellen AirTag-Modell angekündigt.

Apple kündigt New Year Promo in Japan an

Apple veranstaltet über das Jahr verteilt in unterschiedlichen Ländern verschiedene Shopping-Events. Zum Jahresanfang steht regelmäßig die New Year Promo in Japan auf der Agenda. Genau diese Hat der Hersteller aus Cupertino nun für den Jahreswechsel 2023 / 2024 angekündigt. Diese findet zwischen dem 02. und 05. Januar 2024 statt.

Die New Year Promo in Japan ist durchaus mit der Apple Black Friday Aktion bei uns in Deutschland vergleichbar. Kunden, die in Jaan ein qualifiziertes Produkt kaufen, erhalten eine Apple Geschenkkarte kostenlos hinzu. Dabei richtet sich die Höhe der Geschenkkarte nach dem Anschaffungspreis des gekauften Apple Produkts. Beim Kauf eines iPhone 14, iPhone 14 oder iPhone SE gibt es beispielsweise eine Apple Geschenkkarte in Höhe von bis zu 11.000 Yen (ca. 70 Euro) kostenlos hinzu. Beim Kauf eines berechtigten Macs sind es bis zu 30.000 Yen (ca. 190 Euro).

Zusätzlich zu einer Geschenkkarte erhalten die ersten 50.000 Kunden in Japan, die während der Aktion ein neues iPhone 14, iPhone 13 oder iPhone SE von Apple kaufen, einen AirTag in limitierter Auflage mit der „Year of the Dragon“-Gravur kostenlos dazu.

Wie bereits erwähnt, feiert Apple traditionell das japanische Neujahrsfest an. Im vergangenen Jahr bot Apple einen limitierten AirTag mit „Year of the Rabbit“-Gravur an.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren