Anfang 2024 wird Apple Vision Pro seinen Verkaufsstart feiern. Aktuelle deutet alles daraufhin, dass das Headset ab Februar erhältlich sein wird – zumindest in den USA. Nun ist erstmals eine offizielle Schutzabdeckung in einem Apple Patent aufgetaucht.

Offizielles Vision Pro Zubehör taucht in Apple Patent auf

Einen offiziellen Verkaufsstart für Apple Vision Pro hat der Hersteller aus Cupertino bis dato noch nicht bekannt gegeben. Allerdings gibt es verschiedene Indizien, dass dieser nicht mehr in allzu ferner Zukunft liegt. Die Kollegen von PatentlyApple (via Macrumors) haben nun festgestellt, Apple kurz vor dem Weihnachtsfest rund 70 Design-Patente rund um Apple Vison Pro in Hongkong zugesprochen wurden. Diese zeigen eine bisher unveröffentlichte Schutzabdeckung für das Headset aus Unterschleichen Blickwinkeln.

Das Design der Schutzvorrichtung erinnert dabei vom Design her an das Kopfband, welches Apple aus weichem, gewebten Stoff für das Headset anbietet. Die Schutzabdeckung deckt die gesamte Vorderseite sowie die Seitens des Headsets an. So soll Apple Vision Pro vor Kratzern und weiteren Beschädigungen geschützt werden. Darüberhinaus ist an der Schutzabdeckung eine kleine Lasche zu erkennen, die ein einfaches Entfernen vom Headset ermöglicht.

Auch wenn eine Apple Vision Pro Schutzabdeckung in einem Apple Patent aufgetaucht ist, bedeutet dies nicht, dass Apple ein solches Zubehörteil auch zum Verkaufsstart anbieten wird. Schlussendlich müssen wir abwarten, welcher Pläne der Hersteller aus Cupertino verfolgt.

