Apples aktueller Chefdesigner für das iPhone und die Apple Watch, Tang Tan, wird das Unternehmen verlassen und zu LoveFrom wechseln – der Designfirma des ehemaligen Apple-Designchefs Jony Ive. Bei LoveFrom wird sich Tan laut Bloomberg um ein neues KI-Gerät kümmern, das in Kooperation mit OpenAI entstehen soll.

Tang Tan stärkt KI-Hardware-Projekt

Der Wechsel von Tang Tan sorgt in der Tech-Branche für Gesprächsstoff. Laut einem vorangegangenen Bericht von Bloomberg, verlässt er Apple im Februar, seine Verantwortlichkeiten wurden bereits unter Nachfolgern aufgeteilt. Nun sind weitere Informationen über seine zukünftigen Bestrebungen aufgetaucht.

Bei LoveFrom soll Tan mit Jony Ive und Sam Altman von OpenAI an einem Hardware-Projekt für künstliche Intelligenz zusammenarbeiten. Es wird erwartet, dass dieses Projekt die ChatGPT-Technologie von OpenAI nutzen wird.

Tans Wechsel zu LoveFrom ist nicht nur ein persönlicher Karriereschritt, sondern bestätigt auch einen bedeutenden Trend in der Tech-Welt. LoveFrom hat ein beachtliches Team um sich versammelt, darunter über 20 ehemalige Apple-Mitarbeiter. Mit dabei sind Patrick Coffman, eine ehemalige Schlüsselfigur im Bereich Benutzeroberflächendesign bei Apple, und Colin Burns, der Apples Interaction Architecture Team leitete. Shota Aoyagi, ein weiteres Mitglied von Ives Industriedesign-Team bei Apple, ist ebenfalls seit kurzem bei LoveFrom.

Während seiner Zeit bei Apple war Tan maßgeblich an der Gestaltung von Produkten wie dem iPhone, der Apple Watch und den AirPods beteiligt. Seine Beiträge waren laut dem Bericht „ausschlaggebend für wesentliche Entscheidungen über die wichtigsten Produkte von Apple“. Sein Fachwissen im Bereich Produktdesign wird nun zu den Ambitionen von LoveFrom im Bereich der KI-Hardware beitragen, einem Bereich, der in der Tech-Industrie schnell an Bedeutung gewinnt.

