Japan bereitet derzeit ein Gesetz vor, welches Apple dazu zwingen könnte, Apple-Sideloading und alternative Zahlungsmethoden für In-App-Käufe zuzulassen. Doch nicht nur Apple auch Google wäre von den neuen Regelungen betroffen.

Japan könnte Apple zu Sideloading zwingen

In der Europäischen Union deutet vieles daraufhin, dass Apple früher oder später alternative App Stores zulassen muss. Es heißt, dass sich Apple bereits seit geraumer Zeit Gedanken dazu macht, wie das Ganze in iOS umgesetzt werden könnte. Wir gehen fest davon, dass Apple entsprechende Pläne in der Schublade liegt hat.

Ein ähnliches Schicksal könnte Apple auch in Japan erleiden. Die Pläne der japanischen Fair-Trade-Kommission konzentrieren sich auf die Bekämpfung der Dominanz von Apple und Google in den Bereichen App Stores und Zahlungen, Suche, Browser und Betriebssysteme. Die Verordnung könnte eine Vielzahl von Änderungen an den Praktiken beider Unternehmen mit sich bringen. So könnte Apple unter anderem auch in Japan gezwungen werden, alternative App Store und damit ein Sideloading auf iPhones und iPads zu ermöglichen.

Weiter berichtet Nikkei Asia, dass die Verordnung vorsieht, bei Regelverstößen Bußgelder in Höhe von rund sechs Prozent der Einnahmen aus „problematischen Tätigkeiten“ zu verhängen. Noch befindet sich das Ganze in einem Entwurfsstadium. im Frühjahr 2024 soll das Ganze fertig gestellt werden, so dass das Gesetz im kommenden Jahr vom japanischen Parlament genehmigt werden kann.

Das Ganze ähnelt schon sehr stark dem Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union. Dir Vormachtstellung von Apple und weiteren Unternehmen soll aufgebrochen werden

