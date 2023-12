In einem überraschenden Wendepunkt im Patentstreit um die Apple Watch hat ein US-Berufungsgericht den Verkaufsstopp für bestimmte Modelle der Smartwatch vorerst aufgehoben. Die Entscheidung folgt auf eine Einspruchserhebung von Apple gegen das ursprüngliche Importverbot. Somit kann Apple den Verkauf seiner neuesten Modelle, darunter die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2, vorläufig fortsetzen.

Hintergründe des Rechtsstreits

Der juristische Konflikt entbrannte um eine Apple Watch Funktion zur Messung des Blutsauerstoffgehalts, für die der Medizintechnikanbieter Masimo ein Patent beansprucht. Im Oktober entschied die Internationale Handelskommission (ITC) erstmals zu Gunsten von Masimo, was zu dem Importverbot der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA führte. Als Folge des Urteils der ITC hatte Apple angekündigt, den Verkauf der Apple Watch Modelle in den USA vorerst einzustellen.

Trotz des Drucks scheint Apple nicht bereit zu sein, einen finanziellen Vergleich mit Masimo anzustreben. Stattdessen verfolgt das Unternehmen den Ansatz, eine eigene, alternative Technologie zur Blutsauerstoffmessung zu entwickeln und einzusetzen, um so möglicherweise die Patentansprüche von Masimo zu umgehen.

Zudem hat Apple beim US-Berufungsgericht für den Federal Circuit in Washington Berufung eingelegt. Wie Reuters berichtet, hat das Berufungsgericht zugesagt, dass das Importverbot ausgesetzt wird, während über Apples Einspruch beraten wird. Ob Apples Einspruch letztendlich stattgegeben wird, soll bis zum 10. Januar entschieden werden.

Auswirkungen auf den Markt

Die vorübergehende Einstellung des Verkaufs der betroffenen Apple Watch Modelle hatte bereits zu erheblichen Unruhen auf dem Markt geführt. In den USA wurden die Uhren sogar schon für den Rückversand vorbereitet, was die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreicht. Die aktuelle Entscheidung des Berufungsgerichts bringt nun eine gewisse Erleichterung für Apple und seine Kunden. Es wird erwartet, dass der Verkauf der Apple Watch in den USA bald wieder aufgenommen wird.

Die Entwicklung in diesem Fall bleibt spannend. Die endgültige Entscheidung des Berufungsgerichts steht noch aus. Dies gibt Apple etwas Zeit, um seine Strategie zu überdenken und möglicherweise neue Lösungen zu präsentieren. Die Tatsache, dass Apple bisher keine Anzeichen für eine finanzielle Einigung zeigt, deutet darauf hin, dass das Unternehmen bereit ist, den Rechtsstreit weiterzuführen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren