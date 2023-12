In den letzten Monaten gab es des Öfteren Gerüchte rund um neue HomePods. Zu diesen Modellen gehört auch ein HomePod mit einem integrierten Display. Nun liefert der Apple-Leaker und Prototypensammler „Kosutami“ einige Bilder, die ein Vorserien-Modell eines neuen LCD-HomePod zeigen sollen.

Neue HomePods in Entwicklung

Smart Speaker finden sich in vielen Haushalten wieder – und mit dem HomePod mini hat es Apple geschafft, sich auch wichtige Marktanteile zu sichern. Die Rückkehr des großen HomePod zeigte zudem, dass Apple sein Angebot diversifizieren will. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, den Erfolg fortzusetzen. Passend hierzu ist ein mutmaßlicher HomePod mit integriertem Display Dauergast in der Gerüchteküche.

Das kommende HomePod-Modell behält das Design der aktuellen Version bei, führt aber einen gebogenen, konvexen LCD-Bildschirm an der Oberseite ein. Dieser Bildschirm zeigt Inhalte an und ergänzt das Hörerlebnis um ein visuelles Element.

Bereits im Oktober teilte Kosutami Bilder von Bauteilen, die angeblich zu einem Prototyp eines HomePod mit Touchscreen gehören. Nun zeigt er neue Bilder und erklärt:

„Weitere Details zum HomePod B720

Gleiche Panelgröße und gleiches Design wie beim HomePod 2. Das Display war etwas gewölbt, sieht aber nach dem Zusammenbau gut aus.“

More details on HomePod B720

Same panel size and same design with HomePod 2. Screen were bit curved, looks great after got assembled.#appleinternal pic.twitter.com/z8mYgeI3O2 — Kosutami (@KosutamiSan) December 26, 2023

Apple passt derweil die Software für die Kompatibilität mit dem neuen Display an. Beim Abspielen eines Songs oder Podcasts wird der Bildschirm voraussichtlich eine verschwommene Animation anzeigen, die die Farben des Albumcovers widerspiegelt. Der Bildschirm könnte auch wichtige Benachrichtigungen anzeigen, was dem Gerät eine neue Funktionsebene hinzufügen würde.

Der noch nicht angekündigte HomePod gehört voraussichtlich zu Apples umfassenderen Strategie, seine Smart-Home-Angebote neu zu definieren. Mark Gurman von Bloomberg vermutete erstmals im Jahr 2021, dass Apple an neuen HomePods mit Displays und Kameras arbeitet. Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtete außerdem, dass ein neu gestalteter HomePod mit einem integriertem 7 Zoll Display in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommt. Weiter in der Zukunft arbeitet Apple angeblich an einem kombinierten Apple TV und HomePod Gerät und sogar an einem HomePod bei dem der Bildschirm an einem Roboterarm befestigt ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren