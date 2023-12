Kurz vor dem Jahreswechsel informiert Vodafone darüber, welche Fortschritte das Unternehmen beim Mobilfunkausbau in den vergangenen 12 Monaten gemacht hat. Die Kurzfassung lautet: 900 LTE-Funklöcher wurden beseitigt und das 5G-Netz wurde mit 5.000 Bauprojekten erweitert.

Vodafone Netzabdeckung: LTE bei 99 Prozent – 5G bei 91 Prozent

Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Mobilfunkunternehmen im Laufe dieses Jahres große Fortschritte beim Mobilfunkausbau gemacht hat und mehrere Zielmarken erreicht wurden.

Vodafone hat in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 700 komplett neue Mobilfunk-Stationen in Betrieb genommen und 900 Funklöcher beseitigt. 2022 waren es noch 594 neue Stationen gewesen. An 5.500 weiteren Standorten haben Vodafone-Techniker das LTE-Netz und das 5G-Netz durch entsprechende Baumaßnahmen weiter verstärkt.

Insbesondere Bahnfahrer werden von den jüngsten Baumaßnahmen profitieren. Bundesweit hat das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten 1.237 Bauprojekte umgesetzt. Im Zuge des Netzausbaus wurden 225 neue Mobilfunk-Masten in Schienennähe errichtet und damit viele Funklöcher für Bahnreisende geschlossen. An schon mehr als 50 Prozent der Bahnstrecken – das sind mehr als 15.000 Schienenkilometer – ist 5G+ (5G Standalone) verfügbar. Und von Deutschlands 3.250 Bahnhöfen sind mehr als 1.800 von Vodafone mit 5G versorgt.

Wie geht es 2024 weiter?

Auch für das kommende Jahr hat Vodafone entsprechende Ausbaupläne in der Schublade. So sollen bis Mitte 2024 weitere 450 neue Mobilfunk-Stationen in Betrieb genommen werden. Zudem werden an 2.500 weiteren Standorten neue mobile Datenautobahnen gebaut, um das LTE-Netz und das 5G-Netz weiter zu verstärken.

