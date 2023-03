Apple hat dieses Jahr einen neuen HomePod vorgestellt, der genauso aussieht wie das ursprüngliche Modell, das im Jahr 2017 angekündigt und 2021 eingestellt wurde. Angesichts der Gerüchte, dass das Unternehmen an weiteren HomePod-Produkten arbeitet, berichtet der Analyst Ming-Chi Kuo nun, dass Apple Anfang 2024 einen neuen HomePod mit einem eingebauten 7 Zoll Display ankündigen wird.

HomePod mit Display

Smart Speaker finden sich in vielen Haushalten wieder – und mit dem HomePod mini hat es Apple endlich geschafft, sich auch wichtige Marktanteile zu sichern. Die Rückkehr des großen HomePod zeigt zudem, dass Apple sein Angebot diversifizieren will. Das Unternehmen will diesen Erfolg fortsetzen, der nächste logische Schritt wäre ein Nachfolger.

Passend hierzu ist ein mutmaßlicher HomePod mit Display schon länger Dauergast in der Gerüchteküche. Zuletzt behauptete Bloombergs Mark Gurman, dass Apple zumindest die Idee neuer HomePod-Modelle mit Displays und Kameras erforscht, um mit Google Nest Hub und Amazon Echo Show zu konkurrieren. Zudem könnte die Funktionalität eines Apple TV integriert werden.

Nun stimmt Ming-Chi Kuo zu und erwartet, dass dieser HomePod ein komplett neues Design haben wird. Der Mittelpunkt wird ein neues 7 Zoll Display sein, das von der chinesischen Firma Tianma geliefert werden soll. Laut Kuo wird der neue HomePod mit eingebautem Display eine „engere Integration mit Apples anderen Hardware-Produkten ermöglichen, was einen bedeutenden Wandel in der Smart Home-Strategie des Unternehmens darstellt.“ Dieser neue HomePod soll als zentraler Mittelpunkt eines Smart Home fungieren.

Ebenfalls prüft Apple anscheinend einen weiteren Ansatz, der die gleichen Vorteile bieten könnte, allerdings mit einem bereits vorhandenen iPad. In dem Zusammenhang bezog sich Gurman im Oktober auf Googles Docking-Station, die magnetisch an der Rückseite eines Pixel-Tablets befestigt wird und es im Wesentlichen in ein Smart-Display wie den Nest Hub verwandelt. Laut dem Analysten wird Apple eine ähnliche Umsetzung für das iPad in Form eines separat erhältlichen Docking-Zubehörs anbieten, während das Unternehmen weiterhin an einem eigenständigen Produkt arbeitet, das ein Display und einen Smart Speaker kombiniert.