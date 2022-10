Apple plant, das iPad zu einer zentraleren Einrichtung im Haus auszubauen. So berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apple an einem Docking-Zubehör für das iPad arbeitet, mit dem Kunden das Gerät in ein Smart-Display verwandeln können, ähnlich wie es Google mit dem Pixel Tablet macht.

Neues iPad-Dock könnte 2023 kommen

In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter wiederholt Mark Gurman frühere Gerüchte über eigenständige Geräte, die ein iPad mit einem Lautsprecher-Hub kombinieren. Diese Geräte sollen als zentraler Mittelpunkt eines Smart Home fungieren. Doch Apple prüft anscheinend auch einen zweiten Ansatz, der die gleichen Vorteile bieten könnte, allerdings mit einem bereits vorhandenen iPad.

In dem Zusammenhang bezieht sich Gurman auf Googles neue Docking-Station, die magnetisch an der Rückseite des kommenden Pixel-Tablets befestigt wird und es im Wesentlichen in ein Smart-Display wie den Nest Hub verwandelt. Laut Gurman wird Apple im nächsten Jahr eine ähnliche Umsetzung für das iPad in Form eines separat erhältlichen Docking-Zubehörs anbieten, während das Unternehmen weiterhin an einem eigenständigen Produkt arbeitet, das ein Display und einen Smart Speaker kombiniert.

In seinem Newsletter schreibt Gurman:

„Ich habe gehört, dass Apple daran arbeitet, ähnliche Funktionen bereits 2023 auf das iPad zu bringen. Ich habe letztes Jahr berichtet, dass Apple an einem eigenständigen Gerät arbeitet, das ein iPad mit einem Lautsprecher-Hub kombiniert. Die Idee ist, ein Gerät anzubieten, das die Nutzer auf dem Küchentisch, im Wohnzimmer oder auf dem Nachttisch platzieren können. Apple arbeitet aber auch an einem iPad-Docking-Zubehör, das separat verkauft werden könnte und in etwa das Gleiche leisten würde.“

Mit dem neuen iPad-Dock könnten Nutzer ihr iPad nutzen, um komfortabler verschiedene Funktionen ihres Hauses über die Home-App zu steuern, FaceTime-Anrufe über die Frontkamera des iPads mit Center Stage zu führen und vieles mehr.

Im Vergleich zu Google und Amazon hat sich Apple mit Produkten für den Smart-Home-Bereich zurückgehalten. Der HomePod mini wurde im Oktober 2020 veröffentlicht, bevor der ursprüngliche HomePod im März 2021 eingestellt wurde. Es gibt jedoch mehrere Gerüchte, dass sich Apple in Zukunft stärker auf den Smart-Home-Bereich konzentrieren will, wobei der HomePod eine wichtige Rolle spielen könnte. So soll angeblich ein neuer HomePod in voller Größe eines von mehreren Produkten sein, die Apple im Jahr 2023 veröffentlichen wird.